Личное: Шанс на папу

09.07.2020, 4:10, Разное

Оксана Самойловна сделала официальное заявление: «Развода не будет».

Лично мне изначально было неинтересно, разведётся Самойлова с Джиганом или нет. Я точно знала: не разведётся.



Фото: Соцсети

Мне было интересно другое: как будет выкручиваться эта «счастливая жена и мама»? Какую причину придумает, чтобы оправдать несостоявшийся развод с Джиганом и вполне себе состоявшийся развод своих подписчиков?

Дети.

«Осталась ради детей», — эту ложь курицы понимают, принимают и сами часто используют, когда прилюдно обосрались с браком, но развестись — кишка тонка.

Пожалуй, процитирую Самойлову:

знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости .я тоже так считаю .но радовались бы мои дети ?как думайте?я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова .но на других весах 4 детей ,которые бы пострадали .может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар ,но смягчить удар четверым я бы не смогла,меня бы просто не хватило .когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь .я реально испугалась .не я к этому привела и вроде это не моя ответственность .но дети то мои .это не про то что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей,нет .я просто дала им маленький шанс на маму и папу.не мужу а именно детям.простила ли я?-нет.всё так же как было?-нет .правильно я поступила? я не знаю,это покажет время.но думаю мой пример скорее плохой,чем хороший .теперь день семьи любви и верности не про нас))грустно,но правда)

А вас я поздравляю от души))любите,цените и оберегайте свои семьи

Для тех, кто не смог прорваться через словесный понос неграмотной и необразованной девки, резюмирую: «Я не простила, но я осталась с мужем ради детей, потому что им нужны мама и папа».

Именно эту ложь курицы скармливают подругам, родным, коллегам, детям и даже самим себе, когда грязные скелеты их браков начинают выпадать из шкафов.

Многие из вас такое наблюдали.

Вот вам простой пример: муж и жена работают, пусть и в разных подразделениям, но одного предприятия. Мужик загулял с коллегой, о чём вскоре стало известно всему заводу. Слухи дошли до его жены. Когда отрицать очевидное стало невозможно, рогатая курица забила себя крылом в грудь и прокудахтала: «Разведусь!».

Развестись не хватило духу, но поскольку громкое заявление о разводе уже сделано, а её женское достоинство растоптано изменой мужа, курица должна объяснить — прежде всего, самой себе! — почему она позволяет ссать себе на голову, почему не уходит.

Дети кажутся логичной причиной остаться. Звучит такая причина, вроде бы, прилично, но это — не настоящая причина.

Настоящая причина — в том, что курица, оставшаяся с мужем «ради детей», — обоссанная тряпка.

Не женщина, а ничтожество.

Именно так выглядит правда, как ни присыпай её сахарной пудрой красивых картинок из эскортограмной семейной жизни.

Джиган называл дочь свинотой, гонял её за пивом, ругался в присутствии детей отборным матом, но Оксана заявила, что «просто дала им маленький шанс на маму и папу».

Да не на папу она им шанс дала, а себе — только себе! — и дальше цепляться ручонками за мелкий член того, кто сегодня прощения попросит, а завтра подзатыльник отвесит.

Вот такая вот селяви типичной курицы, пусть и в статусе золотой писечки Эскортограма.