Президенты США и Мексики подписали совместную декларацию о сотрудничестве

09.07.2020, 3:29, Новости дня

Дональд Трамп в среду приветствовал в Белом доме президента Мексики – Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который впервые посетил США, чтобы обсудить в Вашингтоне реализацию USMCA – недавно заключенного соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. USMCA пришло на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле, которое Дональд Трамп долгое время подвергал критике.

«У нас очень выдающиеся отношения … Отношения между Соединенными Штатами и Мексикой никогда не были такими тесными, как сейчас», – заявил президент Трамп, приветствуя своего мексиканского коллегу.

В качестве итога встречи лидеры США и Мексики подписали совместную декларацию, в которой соглашение USMCA названо «идеальным инструментом для обеспечения экономической устойчивости и укрепления уверенности наших стран» в этом партнерстве, которое «является критически важным для восстановления» экономики обоих государств, пострадавших от эпидемии коронавируса.

Также, в декларации указывается, что в 2019 г. Мексика стала крупнейшим торговым партнером США, с товарообменом, который сейчас ежедневно составляет 1,6 млрд долларов.

Следуя требованиям социального дистанцирования, президенты, встретившиеся у входа в Белый дом, не пожали друг другу руки, однако ни тот, ни другой не были в защитных масках, сообщает агентство «Рейтер».

«Каждый из нас был избран, обязавшись бороться с коррупцией, вернуть власть народу и ставить интересы наших стран на первое место, – сказал Трамп, обращаясь к Лопесу Обрадору, – Я делаю это, и вы делаете это».

Лопес Обрадор поблагодарил Трампа за понимание, подчеркнув, что нынешний президент США никогда не пытался посягнуть на суверенитет Мексики, вместо этого относясь к соседнему государству как к «свободной, демократической и суверенной нации».

Мексиканский лидер поблагодарил Трампа за помощь в торговле и за поставки медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

В фокусе переговоров – торговое соглашение и энергетика

Два источника, знакомые с ходом подготовки к встрече, рассказали «Рейтер», что представители крупного американского бизнеса выразили пожелание, чтобы Трамп во время переговоров озвучил их обеспокоенность в связи с попытками Лопеса Обрадора пересмотреть условия контрактов в энергетической инфраструктуре стоимостью в миллиарды долларов. По словам одного из источников, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер включил этот вопрос в повестку дня.

Левое правительство Лопеса Обрадора постепенно вносит изменения в деятельность энергетической отрасли в пользу модели, управляемой государством, и ставит под сомнение ряд крупных контрактов, заключенных с американскими компаниями. Высокопоставленный представитель администрации заявил в понедельник вечером, что правительство Мексики обязалось соблюдать эти контракты. «Мы, безусловно, надеемся, что они сдержат свое слово», – сказал источник в беседе с журналистами.

Предполагалось, что в саммите также примет участие канадский премьер Джастин Трюдо. Однако Трюдо в последний момент отказался от участия во встрече из-за угроз США ввести пошлины на ряд канадских товаров.

Вместе с Лопесом Обрадором в Вашингтон приехали несколько крупных мексиканских бизнесменов, в том числе самый богатый мексиканец – телекоммуникационный магнат Карлос Слим.

Вечером в среду в Белом доме должен состояться торжественный прием в честь визита президента Мексики.