Мнение: Правило последнего километра

09.07.2020, 3:25, Разное

Приехал с южных рубежей в Петербург. И по дороге столкнулся на практике с хорошо известным в теории "правилом последнего километра (или последней мили)". Суть в следующем – уже в поезде осознал, что взял всё. Но умудрился забыть ключи от питерской квартиры. Благо, нужно было задержаться в Москве, проблема вроде бы решалась вполне просто – ключи выслали в тот же день транспортной компанией. Они прибыли в столицу на несколько часов позже меня (смотрел по трекеру) – то есть, в течение суток. А вот весь оставшийся путь внутри МКАД занял у посылки три (!) дня. Её приняли и оприходовали на центральный склад (или как он там называется), отписали и отгрузили куда-то в промежуточный, оттуда – в пункт выдачи. И на каждом этапе стандартный набор мероприятий: приемка-оприходование-сортировка-отгрузка. В итоге через трое суток (т.е. сегодня в 15 часов) я все-таки сумел добыть посылку, через три часа уже был на вокзале и через 4 – в Петербурге.

Классика ситуации. "Последний километр" – проклятие индустриальной эпохи, следствие существования ключевой ценности этой фазы развития – коммуникаций и их узлов. Строго формально "последний километр" относится к проводным и беспроводным сетям, но по факту является неотъемлемым признаком всех коммуникаций, когда самой дорогостоящей частью любой коммуникации становится последний отрезок до конечного потребителя. "Дорогостоящая" – в смысле ресурса. В моем случае с ключами это временной ресурс.

С этим же проклятием сталкиваются миллионы людей. Даже если в 100 метрах от вас проложен магистральный газопровод, вас могут газифицировать десятилетиями. Если вообще будут этим заниматься, хотя казалось бы – вот он, газ родимый – шумит-течет буквально на рссстоянии вытянутой руки. У нас на югах вдоль улицы проложен проводной оптоволоконный кабель, но интернет в дом (10 метров в сторону от столба) – "нет технической возможности". И это не злой рок России (хотя, безусловно, бесчеловечность и полное равнодушие к людям со стороны режима дает солидный привесок к объективно существующей проблеме). Это проблема общая и абсолютно объективная. Это классическое развитие индустриальной фазы, которая "проедает" коммуникационную инфраструктуру и создает огромные антропустыни, где любые коммуникации (или по крайней мере ключевые из них) абсолютно нерентабельны. Именно поэтому обезлюживается вначале деревня, затем – малые города, а затем и крупные. Население все больше стягивается в агломерации, где коммуникационная катастрофа с течением времени (причем скорее рано, чем поздно) "схлопывается" буквально в сингулярность, так как возможности для экстенсивного роста коммуникаций полностью исчерпаны. Примером может служить дорожная сеть Москвы – никакое увеличение дорожного строительства и самих дорог не избавляет город от пробок, наоборот – запускает дополнительные положительные обратные связи и создает парадокс – увеличение площади и протяженности дорожной сети увеличивает "мощность" пробок.

Это практически такой же кризис, с которым столкнулось человечество в предыдущих фазах – архаичной и традиционной, где ключевая ценность конкретной фазы исчерпывается. В архаичной фазе это пищевой ресурс (убили последнего мамонта), в традиционной – исчерпание плодородной почвы. Сейчас мы находимся на стадии исчерпания коммуникационного ресурса. Ранее из кризиса, который рано или поздно перерастал в катастрофу, было два выхода – уходить на еще не "проеденную" инфраструктурную "поляну" – откочевывать на новые угодья или завоевывать новые территории с плодородной почвой, второй выход – совершать усилие и переходить на новую фазу развития с новым, еще не востребованным на предыдущих стадиях, ресурсом.

Кризис индустриальной фазы приводит к очевидному и наблюдаемому повсеместно результату. Огромные территории превращаются в пустыни, где человек не может жить, лишь потому, что с точки зрения рентабельности на этих территориях невозможно развивать коммуникации. Либо вообще никакие, либо хотя бы одну из ключевых – энергетическую и информационную. Эти территории обладают нулевой или околонулевой связностью. При этом места концентрации людей тоже исчерпывают возможности коммуникаций (стоимость "последнего километра" становится запредельной). Абсолютная классика – Китай, который нельзя отнести к неразвитым государствам, и уж он-то коммуникации развивает будь здоров. Но большая часть его территории либо слабо заселена, либо вообще является практически антропустыней. И население продолжает "стягиваться" к побережью несмотря на все госпрограммы поддержки и тому подобное.

При этом "откочевывать" по сути некуда – разве что в космос или в глубины океана. Только там ещё возможно найти нетронутые "угодья" и "неубитых мамонтов". Остается либо деградировать, либо переходить на новую фазу развития – по всей видимости, некий вариант когнитивной. Решение лежит в ликвидации "правила последнего километра" как такового. И вот кто это сумеет осмыслить и решить (и, конечно, внедрить) – тот и выиграет соревнование с индустриальной фазой развития, перейдя на следующую ступень. Россию, понятно, это не касается, как, впрочем и таких же диких бантустанов из всяких Африк – у нас на первом месте "стабильность" и категорическое "нераскачивание лодки". Хотя кризис – это всегда отказ именно от стабильности в пользу прорыва. Так что мы здесь, увы, будем подъедать чужие объедки.