Мнение: Анкета офицера 83-го ИПСО Гарбузюка

09.07.2020, 3:20, Разное

Анкета офицера 83-го ИПСО Гарбузюка. Так сказать, познакомьтесь с одной из дочерей офицеров.

Анкета офицера 83-го Центра ИПсО ССО ВСУ

В наше распоряжение попала анкета одного из ключевых офицеров 83-го Центра информационно-психологических операций ССО ВСУ Андрея Гарбузюка, который до недавнего времени командовал отрядом подготовки и проведения информационных мероприятий в/ч А2455. В 2020 г. Гарбузюк несколько раз исполнял обязанности командира Центра.

На таких как Гарбузюк, исполнительных и дотошных выходцев из сельских районов Украины, делают ставку в Вашингтоне и Киеве. Гарбузюк проявляет усердие при проведении операций гибридной войны.

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, на которые предлагается дать ответ оформление допуска к государственной тайне

1. Ваша фамилия, имя и отчество.

– Гарбузюк Андрей Николаевич.

2. Меняли ли Вы фамилию, имя, отчество? Если да, укажите прежние фамилию, имя или отчество, когда и по каким причинам их изменен.

– Фамилию, имя, отчество не менял.

3. Дата (число, месяц, год) и место Вашего рождения (название села, города, района, области, государства на то время).

– 13 декабря 1981 года, с. Новая Чертория, Любарский р-н, Житомирская обл., Украина.

4. Ваше гражданство.

– Гражданин Украины.

5. Находились ли Вы или находитесь в гражданстве других государств? Если да, укажите, в течение какого времени и в гражданстве каких именно государств находились или находитесь.

– В гражданстве других государств не нахожусь и не находился.

6. Имеете ли Вы или имели документ, удостоверяющий личность, выданный иностранным государством, иностранным предприятием, учреждением, организацией? Если да, укажите вид документа, название государства, дату выдачи и срок его действия.

– Документа, удостоверяющего личность, выданного иностранным государством не имею.

7. Какое Вы имеете образование? Если высшее, то укажите учебные заведения, в каком году закончили, по какому образовательно-квалификационному уровню, по какой специальности, серию и номер документа об образовании и полный адрес местонахождения учебного заведения на время его окончания.

– Имею высшее образование, закончил Житомирский военный институт радиоэлектроники им. С.П.Королева, специалист, „Комплексы, системы и средства автоматизации управления войсками и вооружением”, МО №13607747, м. Житомир, ул. Проспект Мира 22, 2004 г.

8. Когда, на каких должностях и где именно Вы за последние 10 лет работали, в том числе по совместительству, проходивших военную службу, учились в учебном заведении?

– С 07.1999 по 06.2004 гг. — курсант Житомирского военного института радиоэлектроники имени С. П. Королева (г. Житомир).

С 06.2004 по 11.2007 гг. — инженер-программист отделения информационно-компьютерных технологий в/ч А2455 г. Одесса, переулок штабной, 1.

С 11.2007 по 12.2010 гг. — старший инженер-программист отделения информационно-компьютерных технологий военная часть А2455 г. Одесса, переулок штабной, 1.

С 12.2010 по 10.2011 гг. — начальник группы информационного обеспечения-заместитель начальника отдела в/ч А2455 г. Одесса, переулок Штабной, 1.

С 10.2011 по 12.2017 гг. — начальник отделения информационно-компьютерных технологий в/ч А2455 г. Одесса, переулок Штабной, 1.

С 12.2017 по настоящее время — командир отряда подготовки и проведения информационных мероприятий в/ч А2455 г. Одесса, переулок Штабной, 1.

9. Если Вы военнообязанный (военнообязанная), укажите наименование военного комиссариата, в котором состоите на учете, и воинское звание, если военнослужащий — воинское звание.

– Майор Вооруженных Сил Украины.

10. Имеете или имели ли Вы ранее допуск к государственной тайне? Если да, укажите когда, на каких предприятиях, в учреждениях, организациях, и форму допуска.

– Допуск к государственной тайне имел.

11. Имели место факты отказа Вам в предоставлении допуска к государственной тайне или его отмене за нарушение законодательства в сфере охраны государственной тайны? Если да, укажите наименование предприятия, учреждения, организации, где Вы на тот период работали, служили, учились, год и по каким основаниям было отказано в предоставлении или отменен допуск.

– Фактов отказа не имел.

12. Накладывались ли на Вас дисциплинарные взыскания за нарушение законодательства в сфере охраны государственной тайны? Если да, укажите наименование предприятия, учреждения, организации, должность, которую занимали на тот период, дату наложения взыскания и его вид.

– Дисциплинарные взыскания за нарушение законодательства в сфере охраны государственной тайны не налагались.

13. Применялись ли к Вам административные взыскания за нарушения законодательства в сфере охраны государственной тайны? Если да, укажите должность, которую занимали на тот период на предприятии, в учреждении, организации, когда и каким судом было наложено взыскание.

– Административные взыскания за нарушения законодательства в сфере охраны государственной тайны не применялись.

14. Имеете ли Вы судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, не погашенную или не снятую в установленном порядке? Если да, укажите статью (статьи) Уголовного кодекса Украины, когда и каким судом и какое решение принято в уголовном производстве?

– Никаких судимостей не имею и не имел.

15. Работали ли Вы за границей в иностранных предприятиях, учреждениях, организациях? Если да, укажите страну, населенный пункт, предприятие, учреждение, организацию, должность и срок работы. Каким органом иностранного государства предоставлялось разрешение на трудоустройство?

– За границей никогда не работал.

16. Работали ли Вы за границей нелегально, кроме случаев, определенных законом? Если да, укажите страну, населенный пункт, предприятие, учреждение, организацию, должность и срок работы.

– Нет, не работал.

17. Есть ли или были ли Вы учредителем (участником) предприятия, в том числе с иностранными инвестициями, а также других юридических лиц, образованных соответственно законодательства Украины, с участием иностранцев или иностранных юридических лиц, образованных за пределами Украины? Если да, укажите полное наименование юридического лица, организационно-правовую форму, код согласно ЕГРПОУ, местонахождение, дату и место его государственной регистрации, а также период, в течение которого Вы являетесь или были учредителем (участником) юридического лица?

– Учредителем (участником) предприятия не является, и не был.

18. Есть, а если были, то в какой период, Вы собственником имущества за рубежом, ценных бумаг, счетов в зарубежных банковских или иных финансово-кредитных учреждениях и тому подобное? Если да, укажите государство, наименование финансово-кредитных и банковских учреждений и населенные пункты, в которых располагаются эти учреждения, а также собственником либо имущества или ценных бумаг Вы есть или были.

– Собственником имущества за рубежом, ценных бумаг, счетов в зарубежных банковских или иных финансово-кредитных учреждениях не был.

19. Имеете ли Вы за границей задолженность (дебиторская, кредиторская, в том числе задолженность по кредитным соглашениям, задолженность перед государствами и тому подобное)? Если да, укажите название государства и наименование субъекта, должником которого Вы являетесь, и размер задолженности.

– Задолженности за рубежом не имею.

20. Сообщите о своих выезды из Украины за последний год. Укажите государство и цель выезда.

– Выездов за границу не имел.

21. Если во время пребывания за границей Вы задерживались, опрашивались, анкетировались представителями спецслужб, правоохранительных органов иностранного государства в связи с нарушением Вами иностранного законодательства или с нарушением Ваших прав, укажите государство, наименование иностранного государственного органа и населенный пункт и срок задержания, тематику опроса, анкетирования, принятые в отношении Вас решения.

– Не задерживался, не опрашивался, не анкетировался.

22. Поддерживаете ли Вы личные отношения (связи) с иностранцами, лицами без гражданства? Если да, укажите их характер, фамилия и имя иностранца, лица без гражданства.

– Личные отношения (связи) с иностранцами, лицами без гражданства не поддерживаю.

23. Проходили или проходите Вы лечение от наркотической или алкогольной зависимости? Состояли или состоите вы на учете внаркологическом или психиатрическом учреждении? Если да, укажите населенный пункт, наименование учреждения, срок лечения или нахождения на соответствующем учете.

– Лечение от наркотической или алкогольной зависимости не проходил.

24. Укажите сведения (степень родства, фамилия, имя, отчество, год и место рождения, гражданство, место работы (службы, учебы), должность, место жительства) в отношении Ваших близких родственников (отец, мать, сестры, братья и дети от 16 лет), жены (мужа) или лица, с которым проживаете одной семьей без регистрации брака. Если есть отчим (мачеха), укажите такие же сведения о них.

– Отец — Гарбузюк Николай Семенович 17 мая 1951 года, с. Горопаи, Любарского р-на, Житомирской обл., гражданин Украины, пенсионер. Житомирская обл., Любарский р-н, с. Новая Чертория, ул, Независимости 33.

Мать — Гарбузюк (Полохова) Римма Спиридоновна 2 июня 1950 г, с. Новая Чертория, Любарского р-на, Житомирской обл.,

гражданка Украины, пенсионер. Житомирская обл., Любарский р-н, с. Новая Чертория, ул, Независимости 33.

Жена — Гарбузюк (Масимець) Дина Николаевна 12 ноября 1983 г., с.Коростки, Любарского р-на, Житомирской обл., гражданка Украины. Декретный отпуск. Одесская обл., Лиманский р-н, с. Ильичанка, ул. Школьная 35, кв. 113.

Сестра — Лакийчук (Гарбузюк) Татьяна Николаевна 5 августа 1973 г., с. Новая Чертория, Любарского р-на, Житомирской обл., гражданка Украины, ООО «Хмельницкое», управляющая производственным подразделением Житомирская обл., Любарский р-н, с. Новая Чертория, ул, Осадчука 5.

Сестра — Сверчок (Гарбузюк) Людмила Николаевна 17 мая 1984 г., с. Новая Чертория, Любарского р-на, Житомирской обл., гражданка Украины. Кириевская школа 1-3 ступеней, учитель истории. Житомирская обл., Любарский р-н, с. Кириевка, вул. Мира 32.

25. Место регистрации и фактическое место Вашего проживания (Автономная Республика Крым, область, район, город, поселок, село, улица, номер дома, номер квартиры).

– Место регистрации: Одесская область, Лиманский р-н, с. Ильичанка, 35, кв. 113.

Место фактического проживания: Одесская область, Лиманский р-н, с. Ильичанка 35, кв. 113.

26. Укажите все Ваши номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный), а также укажите Ваши электронные почтовые ящики, профили в социальных сетях.

– +380966235581

+380979384018

[email protected]

[email protected]

https://www.facebook.com/and.upgrade

https://ok.ru/profile/540917200716

[email protected]

[email protected]

[email protected]

27. Ваш регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему органу доходов и сборов и имеют отметку в паспорте.

– 2993218773

28. Номер, серия, кем и когда выдан на Ваше имя паспорт гражданина Украины.

– Паспорт № 463793, серия ВМ, выданный Любарским РО УМВД Украины в Житомирской обл. 28.01.1998.

29. Имеете ли Вы документы, которые дают право для выезда за границу? Если да, укажите название, серию, номер, дату выдачи и орган, выдавший документ.

– Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, серия: FN, номер: 633340, дата выдачи: 2 мая 2018 года, орган, выдавший: 5135.

30. Оформляете ли Вы документы на выезд за границу для постоянного проживания? Если да, укажите государство, наименование территориального органа Государственной миграционной службы?

– Нет, не оформляю.

31. Существуют ли обстоятельства, препятствующие, по Вашему мнению, сохранению доверенной Вам государственной тайны? Если существуют, то какие именно?

– Нет, таких обстоятельств не имеет.

https://asd.news/articles/ukraina/garbuzyuk-shtampuet-garbuzy/ – цинк – по ссылке выложены документы анкеты