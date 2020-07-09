«Вставай, кто рабства не хочет!»

09.07.2020, 3:15, Разное

В Гонконге введен режим госбезопасности.

На одном из мостов в фешенебельном центре Гонконга сейчас красуется кем-то нанесенная краской из баллончика поэтическая строчка-граффити, которую можно перевести примерно так: «Вставай, кто рабства больше не хочет!» Сразу нужно пояснить: так начинается официальный гимн КНР, и в подобной несанкционированной надписи вроде нет ничего фрондерского. Но в нынешнем Гонконге даже эта строка звучит по-бунтарски и начертана она, конечно, теми, кто призывает не склоняться под тотальным нажимом Пекина.

Фото: EPA-EFE

Бывшая британская колония сейчас затихла и пока явно пытается осмыслить события конца июня — начала июля, когда власти КНР ввели в действие беспрецедентный по жесткости закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения за подрывную деятельность, терроризм, сепаратизм и сговор с иностранными державами. Такие обвинения можно предъявить очень многим участникам выступлений в поддержку свобод автономного анклава, которые в прошлом году собирали временами более миллиона человек за раз. На черных знаменах манифестантов были написаны лозунги: «Требуем независимости!», «Революция — сейчас!», «Вернем себе Гонконг!» Участники демонстраций к тому же частенько размахивали флагами времен британского колониального господства, а кто-то — и звездно-полосатыми американскими. Нередки были и плакаты с просьбой к США ввести войска. Чем не подрывная деятельность, сепаратизм и сговор с иностранными силами?

Спецслужбисты из КНР

Да и пункты о терроризме из нового закона тоже легко задействовать: радикальные демонстранты где-то со второй половины прошлого года регулярно швыряли бутылки с «коктейлем Молотова», поджигали на улицах мусор, строили баррикады, забрасывали камнями полицейские участки, блокировали линии метро и били витрины представительств компаний, которые, как казалось протестующим, чрезмерно благосклонны к пекинским коммунистам.

Людей тогда вывели на улицу попытки принять местный закон, разрешавший депортацию на основную территорию Китая тех, кого власти КНР объявили в розыск. Под влиянием невероятных по масштабу протестов документ в прошлом году отозвали,

Пекин и его сторонники в Гонконге, казалось, потерпели унизительное поражение, но сейчас они взяли реванш — и с лихвой.

По новому закону арестованных по делам о госбезопасности отныне разрешено вывозить на основную территорию Китая, где ими займутся следственные органы и суд КНР. Пекин действует стремительно: уже 3 июля было объявлено о формировании в Гонконге Комитета по национальной (государственной) безопасности, напрямую подчиненного центральному правительству Китая. По долгу службы его номинально возглавила глава администрации анклава Кэрри Лам, чьей отставки сотни тысяч демонстрантов требовали весь прошлый год. Но де-факто руководителем структуры, как полагают, будет стоявший ранее в тени главный представитель Пекина в Гонконге, назначенный правительством КНР на должность советника комитета.

3 июля в Гонконге было также создано Управление национальной (государственной) безопасности. Напомним, что по соглашению между Лондоном и Пекином об условиях передачи анклава деятельность там китайских спецслужб не допускалась: в автономном районе была разрешена только местная полиция. Отныне с такими вольностями покончено: Управление государственной безопасности сформировано из командированных с основной территории КНР офицеров спецслужб. Официально сообщено, что ни они сами, ни их транспортные средства не подпадают под юрисдикцию властей и полиции Гонконга, их нельзя остановить или обыскать. При этом все службы анклава обязаны беспрекословно исполнять указания командированных из КНР сотрудников под угрозой серьезного наказания.

Акция протеста на улицах Гонконга против закона о госбезопасности. Фото: EPA-EFEЧто будет с британской судебной системой?

В полиции Гонконга сформирован особый отдел национальной безопасности. Судя по всему, это будет пехота, которая станет исполнять команды спецслужбистов с материка. Кстати, новый закон допускает ввод в анклав с материка китайской вооруженной полиции — хорошо обученного аналога внутренних войск.

ПРОДОЛЖЕНИЕ