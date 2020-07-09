В результате беспорядков в Сербии пострадали полицейские и журналисты

09.07.2020, 3:08, Новости дня

В среду вечером в нескольких городах Сербии прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки, сообщают СМИ.

Участники акций требовали «правдивой» информации о распространении коронавируса, выступили против действий властей и редакционной политики национального телерадиосервиса, который обвинили в необъективности. Также звучали требования защитить Косово.

Некоторые из участников протестов атаковали офисы правящей Сербской прогрессивной партии, нападали на журналистов телеканала РТС и полицейских, передает РИА «Новости».

Акции протеста прошли в Нови-Саде, Нише, Крагуеваце.

В Белграде пострадали 10 полицейских, у одного из них сломаны обе ноги – его столкнули с лестницы.

Накануне сообщалось, что не менее 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных беспорядков в Белграде против введения комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом.