 

«Новогодний» космический грузовик «Прогресс» затопили в Тихом океане

09.07.2020, 2:30, Новости дня

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» отстыкован от МКС, сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил Роскосмос.

«Прогресс» отстыковался в 21.22 мск и вошел в атмосферу Земли в 01.05 мск, его несгораемые элементы упали в океан примерно в 1,8 тыс. км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия), передает ТАСС.

Напомним, в декабре Роскосмос сообщил, что «Прогресс МС-13» с новогодними подарками космонавтам причалил к МКС.



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