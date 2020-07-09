 

Общее число заражений COVID-19 в США превысило три миллиона человек

09.07.2020, 2:20, Новости дня

В США за 7 июля число заболевших коронавирусом достигло почти 55,5 тысячи человек. Умерли 993 человека. 6 июля умерли 378 пациентов. Рост числа заболевших – почти на пять тысяч – произошёл после выходных и праздников. За эти дни статистика могла обновляться нерегулярно.

Последний раз рекорд заболеваемости в Соединённых Штатах был зафиксирован 3 июля. Тогда было выявлено почти 59 тысяч заболевших COVID-19.

Общее число заражений в Соединённых Штатах превысило три миллиона. Умерли с начала пандемии почти 135 тысяч пациентов.

Страна занимает первое место в мире по количеству зараженных. Наиболее пострадавшим от COVID-19 является штат Нью-Йорк. Там зафиксировано более 400 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Умерли более 32 тысяч человек.

Ранее президент США возложил ответственность за ситуацию с пандемией COVID-19 на Китай – оттуда в конце прошлого года начал распространяться новый вирус. По словам Дональда Трампа, Пекин несвоевременно проинформировал мировое сообщество об опасности болезни.

  • Радио «Свобода»

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