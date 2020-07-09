Эстонец, проживший из-за карантина 100 дней в аэропорту на Филиппинах, опоздал на самолет домой

09.07.2020, 2:10, Новости дня

Обладатель паспорта иностранца Эстонии Роман Трофимов в период пандемии вынужденно поселился в аэропорту столицы Филиппин Манилы; 8 июля он должен был вернуться на родину, но это ему не удалось – он опоздал на самолет, пишет Postimees.

За эвакуацией Трофимова следит вся Эстония, говорится в публикации. Мужчина провел 100 дней в здании аэропорта, не имея возможности ни выйти в город, ни вылететь назад.

Министерство иностранных дел Эстонии помогло ему 7 июля вылететь из Манилы в Амстердам.

Сегодня путешественник должен был приземлиться в аэропорту Таллинна, но на стыковочный рейс Трофимов не явился.

“К сожалению, не успел на посадку на самолет до Эстонии из Амстердама. Не вижу причин переживать: днем раньше, днем позже я буду дома, нет разницы. Моя главная цель была обрести свободу и выбраться из филиппинского плена, и она достигнута. Я теперь свободный человек”, – написал мужчина в Facebook.

В видеозаписи он объяснил, почему опоздал на рейс: “Пропустил самолет: думал, он в 11, а оказалось, в 10. Не так ориентировался”.

Для всех кто хотел меня встретить к сожалению не успел на посадку на самолёт до Эстонии из Амстердама.Не вижу причин переживать днём раньше днём позже я бужу дома не делает разницы, моя главная цель была обрести свободу и выбраться из Филиппинского плена, и она достигнута. Я теперь свободный человек. Posted by Roman Trofimov on Kolmapäev, 8. juuli 2020

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам сказала изданию, что Трофимов добрался до страны – члена ЕС, где действует свобода передвижения.

“Авиаперелеты между Амстердамом и Таллинном происходят ежедневно. С новой просьбой о помощи Роман Трофимов к нам не обращался”, – сказала Линдам.

20 марта Трофимов прибыл в Манилу в поисках работы, однако на Филиппинах к тому времени объявили локдаун, власти не разрешили ему выйти в город. Все полеты из Манилы были прекращены, и мужчина остался в аэропорту.

МОЯ ПОЕЗДКА НА ФИЛИППИНЫ – ЧАСТЬ 2 (ПРИБЫТИЕ)Вот объявили выход из самолёта, и наконец заветная земля была под ногами…. Posted by Roman Trofimov on Reede, 3. juuli 2020

Он рассказывал о том, как проводит время, в своем Facebook; пользователи часто сравнивали его с персонажем Тома Хэнкса из фильма “Терминал”.

My lunch and dinner for 3 months Posted by Roman Trofimov on Kolmapäev, 24. juuni 2020

Лайфхак 3 как постирать одежду в аэропорту. Posted by Roman Trofimov on Pühapäev, 28. juuni 2020

Иностранцы Эстонии – жители этого балтийского государства, не получившие эстонский паспорт; их также называют лицами с неопределенным гражданством.