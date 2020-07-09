«Ощущение некоторого самозванства»

09.07.2020, 2:08, Разное

DOXA: На гуманитарном факультете Высшей школы экономики объявлены массовые сокращения. За информацию об этом преподавателей штрафуют.

На гуманитарном факультете Высшей школы экономики объявлены массовые сокращения. Кто и на каких условиях выйдет на работу 1 сентября, не знает никто, включая руководителей академических программ. Ряд преподавателей открыто связывает ситуацию с политической цензурой в университете, впрочем, представители ВШЭ это отрицают и ссылаются на «нарушение норматива по числу преподавателей на факультете» и «новую стратегию развития». Культуролог Ольга Рогинская рассказала студенческому журналу DOXA об атмосфере на факультете, где команда ученых не знает, что будет с ними дальше. На следующий день последовало заявление ВШЭ об отстранении Рогинской от руководства программой в связи с нарушением этических стандартов университета. Мы публикуем тот самый текст DOXA целиком.

Академический руководитель образовательной программы «Культурология» ВШЭ, доцент Ольга Рогинская поделилась с DOXA своими опасениями, связанными с будущим культурологии в ВШЭ. Рогинская рассказала, что ни у нее, ни у ее коллег нет официальной информации о возможных сокращениях преподавателей после реорганизации школ философии и культурологии.

«На собрании Школы филологии говорилось о планируемых сокращениях трети сотрудников объединенной Школы философии и культурологии и о том, что в Школе филологии сокращений не будет. Но, повторюсь, все это так или иначе слухи и разговоры, вызванные ситуацией неопределенности», — прокомментировала Рогинская.

Возможное число сокращаемых ставок — 7 в Школе культурологии и 15 в Школе философии.

Кроме того, Ольга Рогинская рассказала, что у руководства ВШЭ внезапно возникли претензии к содержанию образовательной программы «Культурология», но пока она не знает деталей. Из-за этого академический руководитель Школы философии Анастасия Углева попросила ее приостановить работу над учебными планами для нового набора студентов до встречи с бывшим руководителем Школы культурологии Виталием Куренным.

Как руководитель образовательной программы Рогинская оказалась в подвешенном положении: она не знает, заключат ли с ней трудовой договор на следующий год после реорганизации.

«Поэтому я вообще не уверена, что уполномочена продолжать работу, ориентированную на будущее образовательной программы. Ощущение некоторого (вполне вероятного) самозванства в связи с этим меня последние дни не покидает», — иронично замечает Рогинская.

Рогинская также высказала опасения, что образовательную программу ждут радикальные изменения: «Декан Факультета гуманитарных наук Михаил Анатольевич Бойцов в своем недавнем интервью дал высокую оценку культурологии как отдельного и независимого направления, но при этом подчеркнул необходимость впрыскивания нам витаминных добавок в виде философских дисциплин (видимо, с нашим иммунитетом что-то не так), отметив, в частности, что, с его точки зрения, теория культуры — это философия и есть».

Декан Факультета гуманитарных наук Михаил Бойцов. Фото: НИУ ВШЭ

По мнению Рогинской, подобное видение культурологии противоречит тому, как ее видят преподаватели Школы культурологии: «Поэтому именно такой консервативный поворот является для нас самой большой неожиданностью. Пока нам кажется, что означает он радикальное сокращение штата культурологов и приглашение на их места тех, кто будет транслировать это новое (старое!) понимание того, каково место исследований культуры в структуре современного знания. Он (Бойцов. — DOXA) транслирует какой-то план реорганизации, исходящий из более высоких инстанций. Что это за план — предполагаю, что в полном объеме этого не понимает никто на факультете».

Студенческий журнал «DOXA»

специально для «Новой»