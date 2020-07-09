 

Хабаровский губернатор Фургал задержан по подозрению в организации убийств

09.07.2020, 2:08, Новости дня

Против главы Хабаровского края Сергея Фургала открыто уголовное дело, его подозревают в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Фургал задержан по делу об ОПГ, причастной к тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 

Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России, передает РИА «Новости».

Следствие считает Фургала «организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей».

По делу уже арестованы четверо участников ОПГ.



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