Открыт новый класс безопасных анальгетиков

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09.07.2020, 1:54, Новости дня

Исследователями был обнаружен новый класс лекарственных препаратов, которые облегчают боль и снижают температуру без риска опасности развития зависимости или повреждения органов.

К слову, доступные современные препараты обладают нежелательными побочными эффектами и могут вызывать зависимость. Чтобы обнаружить безопасные аналоги, учеными было протестировано 21 различное соединение.
Во время новой работы ученым удалось обнаружить новые вещества, которые смогли уменьшить боль в двух моделях без повреждения органов. В пиретической модели ученым удалось снизить температуру.

На основе уникальных веществ ученые планируют разработать новые лекарственные препараты, чтобы в будущем запустить их в продажу.



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