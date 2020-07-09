Открыт новый класс безопасных анальгетиков

09.07.2020, 1:54, Новости дня

Исследователями был обнаружен новый класс лекарственных препаратов, которые облегчают боль и снижают температуру без риска опасности развития зависимости или повреждения органов.

К слову, доступные современные препараты обладают нежелательными побочными эффектами и могут вызывать зависимость. Чтобы обнаружить безопасные аналоги, учеными было протестировано 21 различное соединение.

Во время новой работы ученым удалось обнаружить новые вещества, которые смогли уменьшить боль в двух моделях без повреждения органов. В пиретической модели ученым удалось снизить температуру.

На основе уникальных веществ ученые планируют разработать новые лекарственные препараты, чтобы в будущем запустить их в продажу.