 

СБ ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии

09.07.2020, 1:30, Новости дня

Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о механизме доставки гумпомощи в Сирию, сообщил председательствующий в СБ постпред Германии Кристоф Хойсген.

Документ не набрал необходимого количества голосов: его поддержали четыре члена СБ, против проголосовали семь, еще четыре страны воздержались, передает РИА «Новости».

Россия в проекте резолюции подчеркивала, что механизм трансграничной доставки гумпомощи в Сирию был создан как временная мера. Предлагалось оставить только один погранпереход на границе с Турцией из двух. Работу погранперехода «Баб-эль-Хава» было предложено продлить на полгода. 

Также в документе выражалась обеспокоенность влиянием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска на гуманитарную ситуацию в Сирии, поскольку такие меры мешают получению медикаментов и медицинской помощи для борьбы с коронавирусом.

Накануне Россия и Китай заблокировали проект резолюции, подготовленный Германией и Бельгией. В нем предлагалось продлить трансграничный механизм на год, вместо прописанных ранее шести месяцев, а также сохранить два КПП на границе с Турцией. Кроме того, резолюция Бельгии и Германии не учитывала призыва генсека ООН снять односторонние санкции.

Востоковед Алексей Малашенко рассказал газете ВЗГЛЯД, какова причина спора из-за гуманитарной помощи Сирии.



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