Маршалл Биллингсли: мы делаем успехи в переговорах по СНВ-3

09.07.2020, 1:15, Новости дня

Спецпредставитель президента США по переговорам о контроле над вооружениями Маршалл Биллингсли, выступая в среду, 8 июля, во время веб-семинара вашингтонского Института Брукингса, выразил надежду на прогресс в переговорах по заключению Соединенными Штатами нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, по образцу СНВ-3, как с российской, так и с китайской стороной.

«Я надеюсь, что следующий раунд обсуждений с Россией на уровне технических экспертов состоится через несколько недель», – отметил спецпредставитель США, добавив, что «мы начинаем видеть и некоторые позитивные признаки изменений и в позиции Китая».

Официальный Пекин ранее не соглашался на участие в переговорах по контролю над вооружениями и не присутствовал на переговорах в Вене в конце июня. В своем последнем заявлении китайское руководство, однако, отметило, что может присоединиться к переговорам, если США сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.

Биллингсли отметил, что США готовы встретиться на двусторонней основе с Китаем в Вене, чтобы в надлежащее время подготовить почву для трехсторонней дискуссии.

Во время своего выступления, Биллингсли подтвердил, что целью США является достижение нового расширенного соглашения о контроле над вооружениями, которое пришло бы на смену нынешнему СНВ-3 и включало все ядерные арсеналы России и Китая, в том числе тактическое ядерное оружие.

«Мы намерены установить новый режим контроля над вооружениями с Россией и Китаем, чтобы предотвратить беспрецедентную гонку вооружений с учестием трех сторон и противостоять сегодняшним угрозам и вызовам, которые заметно отличаются от тех, что существовали десятилетие назад», – отметил спецпредставитель президента.

У США вызывает опасения российский ядерный арсенал, в том числе – ядерное оружия малой и средней дальности, возможность производства неразвернутых ядерных боеголовок и новейшие разработки, такие как межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», отметил Биллинглси. Он назвал разработку этой ракеты «возвращением к Холодной войне», так как «Сармат» может нести более десяти ядерных боеголовок.

Китай, как отметил Биллингсли, также активно наращивает свой ядерный потенциал, что нельзя было предвидеть во время заключения действующего договора СНВ-3 десять лет назад. Пекин занижает количество своего ядерного оружия, считает Биллингсли, при этом «он проводит опасное и дестабилизирующее наращивание ядерного оружия с целью, в конечном итоге, добиться ядерного паритета в качественном или количественном отношении с Соединенными Штатами и Россией».

«Мир заслуживает того, чтобы знать, что делает Китай», – сказал спецпредставитель президента, который также озабочен тем, что Пекин наращивает свою программу баллистических ракет.

Биллингсли также отметил, что другие ядерные страны, такие как Великобритания или Франция, не вызывают опасений у США, так как их ядерный арсенал гораздо меньше, а политика не направлена на его агрессивное наращивание. США также проводят модернизацию своей ядерной программы, что находится в полном согласии с желанием Вашингтона достичь нового соглашения по контролю над вооружениями, добавил Биллингсли.

Нынешний договор СНВ-3, вступивший в силу в 2010 году, предусматривает взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений США и России до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводного базирования и тяжёлых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор прекращает свое действие в феврале будущего года и, согласно его статьям, может быть продлен на 5 лет по взаимной договорённости сторон.