 

ГПУ сообщила о готовности следствия обвинить Порошенко в тяжком преступлении

09.07.2020, 1:08, Новости дня

Следствие готово предъявить экс-президенту Украины Петру Порошенко обвинение по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки страны Сергея Семочко, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она сообщила, что «собрано достаточно доказательств в совершении тяжкого преступления», Порошенко по данному делу будет грозить от семи до десяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

Венедиктова пожаловалась, что защита Порошенко может «затягивать дело до бесконечности» из-за недостатков Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, Порошенко подозревают в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко – на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины.



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