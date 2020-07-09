 

На заседании ТКГ Украина обсудила прекращение огня и предварительно согласовала 13 участков для разминирования

09.07.2020, 1:05, Новости дня

8 июля состоялось заседание трехсторонней контактной группы с участием Украины, России, ОБСЕ, которое проходило в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Во время дискуссии украинская сторона настояла на немедленном установлении всеобъемлющего режима прекращения огня с учетом ситуации, которая сложилась в результате пожаров в Луганской области.

“Это обращение было полностью поддержано координатором ТКГ – представителем ОБСЕ, согласовано участниками заседания. Благодаря активной позиции украинской делегации были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения”, – отметили в Офисе президента.

Было обращено внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных Киеву территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории блокируется. 

ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей парижского саммита “Нормандской четверки” было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. 

“Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему освобождению удерживаемых лиц в формате “всех на всех” и отметила, что ожидает письменных подтверждений от другой стороны”, – сказано в сообщении.

Лесные пожары, которые вспыхнули в Луганской области, признаны чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

По данным ГСЧС на 14.00 8 июля, пожар продолжается на площади 5 тыс. га. К тушению пожара привлечено 1622 человека и 200 единиц техники, в том числе два пожарных самолета Ан-32П.

В результате пожара сгорело более 100 домов в селе Смоляниново и на территории дачного кооператива “Волчье озеро”, еще 36 домов повреждены. 

Погибло пять человек, девять находятся в больнице. Часть местных жителей спасатели эвакуировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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