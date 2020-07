В поселок, где живет Смолий, привезли гробы и венки

09.07.2020, 1:05, Новости дня

На въезде в поселок, где живет бывший председатель Национального банка Яков Смолий, неизвестные активисты положили гробы и погребальные венки. Фото с места событий Смолий опубликовал в своем Twitter.

“Украинский вечер. Без комментариев”, – написал он.

08.07.2020

Українське надвечір‘я.

Без коментарів.

Once upon an evening in Ukraine.

No comments. pic.twitter.com/kFTWxFWNGL

— Yakiv Smolii (@YSmolii) July 8, 2020

Активисты оставили плакаты с надписями “Смолия ждут суд и тюрьма”, “Смолий лоббирует российский бизнес” и другие.

Пресс-служба Нацбанка перепечатала фото в Facebook, задавшись вопросом, когда венки, гробы и плакаты появятся возле здания учреждения или возле дома и.о. председателя Екатерины Рожковой.

“В Национальном банке есть современная система оценки работы своих сотрудников. Каждому устанавливаются так называемые “ключевые показатели эффективности” (KPI). Нового председателя еще не назначили, но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI: делать свою работу так, чтобы к банку и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы руководителя центробанка”, – иронизируют в НБУ.

Акция может касаться и преемника Смолия, не исключили в банке: “Только цель может быть совсем другой – запугивание, чтобы был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого “экшена”.

🎭 Надвечір маємо конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни,… Posted by Національний банк України on Kolmapäev, 8. juuli 2020

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

Зеленский заявил, что из-за курсовой политики Нацбанка при прежнем руководителе украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”.