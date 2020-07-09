 

ABC News – COVID-19 всё чаще поражает американскую молодёжь

09.07.2020, 0:55, Новости дня

В США растёт число инфицированных коронавирусом среди молодёжи. Так, во Флориде возраст большинства пациентов не превышает 21 года. И хотя, по данным местных властей, смертность в этих случаях стремится к нулю, эксперты призывают молодых американцев проявлять бдительность и не считать себя неуязвимыми, передаёт ABC News.

Растёт число молодых жертв коронавируса. Во Флориде большинство случаев — это молодые люди 21 года. И на сегодняшний вечер в Новой Каролине возраст более половины пациентов не превышает 50 лет.

Вместе с тем сотни учёных из разных уголков света просят Всемирную организацию здравоохранения разъяснить, как долго он (вирус. — ИноТВ) существует в воздухе. Особенно в закрытых помещениях. С репортажем Уилл Рив.

Сегодня вечером поговорим о вирусе и его новых жертвах. Число случаев заражения среди молодёжи увеличивается, вероятно, подпитываясь такими сборищами, как здесь, на озере Озаркс в штате Миссури.      

В Северной Каролине 58 процентов инфицированных — люди в возрасте от 18 до 49 лет. В Аризоне половина случаев — люди в возрасте от 20 до 44 лет. И здесь, во Флориде, по словам губернатора, возраст большинства пациентов — 21 год.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Проще говоря, если вам нет 40 и у вас отсутствуют серьёзные сопутствующие заболевания, то в этом случае число смертельных случаев приближается к нулю.  

Сегодня доктор Фаучи предостерёг молодёжь от чувства неуязвимости.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний: Многие молодые люди, возможно, не заболеют настолько серьёзно, чтобы попасть в больницу. Но они могут очень тяжело заболеть.

31-летняя Кэра Шиаво борется с COVID-19 с марта. По словам врачей, теперь она, возможно, будет страдать астмой до конца жизни.

КЭРА ШИАВО: Я тоже думала, что эта болезнь представляет опасность только для пожилых. До тех пор, пока не заразилась. Я занималась спортом до этого. И вирус сразил меня наповал. Мой возраст не имел никакого значения.

Кроме того, возникли новые опасения относительно того, как распространяется вирус. В существующем руководстве ВОЗ говорится, что вирус в основном передаётся посредством крупных капель, возникающих в результате кашля или чихания. В инструкции Центров по контролю и профилактике заболеваний США рассказывается, что заболевание распространяется в результате близких контактов через эти капли, когда заражённый кашляет, чихает или разговаривает.

Но 239 учёных из 32 стран написали письмо, в котором они призывают ВОЗ допустить, что вирус может распространяться через вдыхание более мелких передающихся по воздуху частиц. Они способны сохраняться дольше. Особенно внутри помещений.            

УИЛЛ РИВ, корреспондент ABC News: Дэвид, некоторые из учёных, которые выступили с этими рекомендации ВОЗ, говорят, что люди должны носить маски, даже если они соблюдают социальное дистанцирование и находятся в помещении. Дэвид.

С нами на связи был корреспондент ABC News Уилл Рив. Спасибо, Уилл.

Дата выхода в эфир 06 июля 2020 года.



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