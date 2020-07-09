 

Жировая болезнь печени может быть причиной развития болезни Альцгеймера

09.07.2020, 0:47, Новости дня

Командой специалистов была установлена причина связи между метаболической неалкогольной жировой болезнью печени и различными неврологическими проблемами.

Причиной неврологических заболеваний оказался гормон адипокин Липокалин-2. Данный гормон жировой ткани провоцирует нейровоспаление, которое является причиной присутствия неврологических фенотипов болезни Альцгеймера, а также болезни Паркинсона при метаболической неалкогольной жировой болезни печени.

По словам ученых, в возникновении и прогрессировании нейродегенеративных заболеваний критическим элементом является хроническое нейровоспаление. Как утверждают специалисты, их исследование в будущем способно помочь в разработке новых терапевтических подходов для борьбы с нейровоспалительной патологией при жировом перерождении печени.



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