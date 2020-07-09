Киев заявил о готовности к обмену пленными с ДНР и ЛНР

09.07.2020, 0:30, Новости дня

Украинская сторона готова к скорейшему обмену пленными с ДНР и ЛНР, сообщил офис президента Украины по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

В сообщении говорится, что Киев на заседании «подтвердил готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате «всех на всех». Украинская сторона «ожидает письменные подтверждения от другой стороны», передает РИА «Новости».

Напомним, полпред РФ Борис Грызлов по итогам заседания сообщил, что Киев отказался от договоренностей по обмену, причем от «своей собственной представленной ранее инициативы по формату составления списков». Как рассказал Грызлов, «буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории».