Мнение: О падении великой легенды

09.07.2020, 0:18, Разное

Не нужно спорить, куда катится этот мир. Происходящие события указывают на вектор движения со всей определённостью, не делая исключений ни для одной страны, даже самой великой. Нужно только не бояться видеть.

Кто бы мог подумать, что прекрасная и вдохновляющая легенда о торжестве людей-Творцов и всесилии свободной конкуренции сдуется и падёт так показательно!

Наверняка вы все слышали о капиталистической антиутопии, романе «Атла́нт расправил плечи» американской писательницы Айн Рэнд. Многие, возможно, сумели прочесть все 1504 страницы этой самой настоящей оды принципам laissez-faire, этого пламенного гимна индивидуализма и разумного эгоизма. А некоторые даже знают, что наследники и последователи Айн Рэнд основали Ayn Rand Institute: The Center for the Advancement of Objectivism в городе Санта-Ана, штат Калифорния. Естественно, для распространения идей писательницы и её философии объективизма.

Между прочим, одной из главных идей Айн Рэнд была мысль о нежелательности любого вмешательства государства в частный бизнес. Неважно, с каким знаком. Долгие годы Институт пытался следовать этому принципу, функционируя только на частные пожертвования.

Но…

Под натиском CoVID-19 сломался и он. Ayn Rand Institute получил от государства зарплатный кредит на 1 млн долл. в рамках программы государственно-частного партнёрства. Как пояснило его руководство, иначе не было возможности сохранить штат исследователей в 35 человек и дальше продвигать объективизм.

В своё время Айн Рэнд сформулировала один из главных своих философских принципов. По её словам, «помощь» бизнесу со стороны правительства столь же пагубна, как и его преследование со стороны правительства, а единственный способ, которым правительство может помочь национальному процветанию, – это держать руки подальше от бизнеса. Что сказала бы она, узнав о капитуляции своих последователей перед американским правительством?