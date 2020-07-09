 

Мнение: О падении великой легенды

09.07.2020, 0:18, Разное

Не нужно спорить, куда катится этот мир. Происходящие события указывают на вектор движения со всей определённостью, не делая исключений ни для одной страны, даже самой великой. Нужно только не бояться видеть.

Кто бы мог подумать, что прекрасная и вдохновляющая легенда о торжестве людей-Творцов и всесилии свободной конкуренции сдуется и падёт так показательно!

Наверняка вы все слышали о капиталистической антиутопии, романе «Атла́нт расправил плечи» американской писательницы Айн Рэнд. Многие, возможно, сумели прочесть все 1504 страницы этой самой настоящей оды принципам laissez-faire, этого пламенного гимна индивидуализма и разумного эгоизма. А некоторые даже знают, что наследники и последователи Айн Рэнд основали Ayn Rand Institute: The Center for the Advancement of Objectivism в городе Санта-Ана, штат Калифорния. Естественно, для распространения идей писательницы и её философии объективизма.

Между прочим, одной из главных идей Айн Рэнд была мысль о нежелательности любого вмешательства государства в частный бизнес. Неважно, с каким знаком. Долгие годы Институт пытался следовать этому принципу, функционируя только на частные пожертвования.

Но…

Под натиском CoVID-19 сломался и он. Ayn Rand Institute получил от государства зарплатный кредит на 1 млн долл. в рамках программы государственно-частного партнёрства. Как пояснило его руководство, иначе не было возможности сохранить штат исследователей в 35 человек и дальше продвигать объективизм.

В своё время Айн Рэнд сформулировала один из главных своих философских принципов. По её словам, «помощь» бизнесу со стороны правительства столь же пагубна, как и его преследование со стороны правительства, а единственный способ, которым правительство может помочь национальному процветанию, – это держать руки подальше от бизнеса. Что сказала бы она, узнав о капитуляции своих последователей перед американским правительством?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / В Сербии модернизировали САУ 2С1 “Гвоздика”, установив электронику и зенитный пулемёт

26.06 / У женщины в Подмосковье нашли более 300 свертков с наркотиками

06.06 / Андрей Кончаловский объяснил основные различия между эротикой и порнографией

22.06 / Мнение: Комната, где это произошло

29.06 / Мнение: Презрение к черни по обе стороны океана

06.06 / Бывшая жена Гуфа крутит роман со смазливым красавчиком

07.06 / Игорь Крутой показал трогательное видео с мамой

16.05 / Ковидные травмы

14.05 / Мнение: Почему взрослые должны разбираться в компьютерных играх

23.06 / Кончаловский рассказал о трудностях в начале карьеры в Голливуде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска