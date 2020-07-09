Россия отказалась давить на Китай в вопросе ядерного разоружения

09.07.2020, 0:16, Новости дня

Москва не собирается оказывать давление на Китай, чтобы тот присоединился к российско-американским переговорам по ядерному разоружению, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, российская сторона «считает приоритетом вовлечение» Великобритании и Франции, так как они являются членами «ядерного клуба, членами НАТО», а Москва «очень обеспокоена тем, чем НАТО занимается в непосредственной близости к территории России», передает ТАСС.

Накануне Китай впервые подробно и аргументированно ответил на требование США присоединиться к переговорам по поводу договора СНВ-3.

Кроме того, Антонов заявил, что Министерство обороны РФ и другие заинтересованные ведомства предпримут необходимые меры для защиты «национальных интересов нашей родины» в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

Он заявил, что США сделали «очень серьезный шаг», у Москвы «не будет возможностей видеть, что происходит на территории Соединенных Штатов». Антонов «очень сильно обеспокоен этими действиями» и считает, что США поступают контрпродуктивно, отказываясь проявить «политическую волю» для поиска варианта, который устроил бы обе стороны.

Также Антонов заявил, что РФ не видит юридических оснований для возможных попыток США вернуть международные санкции против Ирана в объеме, существовавшем до Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

Антонов подчеркнул, что США вышли из сделки. РФ намерена «противодействовать любым действиям Соединенных Штатов на этом треке».

В начале мая Госдеп пообещал не допустить закупки Ираном военной бронетехники у РФ или Китая после завершения срока действия оружейного эмбарго. В РФ на «нелепые» претензии США ответили анекдотом. РФ указала США на невозможность продления оружейного эмбарго против Ирана.