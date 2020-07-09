В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом
09.07.2020, 0:08, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 32 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.
Всего в столице скончались 4059 вирус-положительных пациентов.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом.
Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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