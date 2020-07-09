 

СБУ разоблачила полицейских, причастных к вымогательству денег у наркозависимых

09.07.2020, 0:00, Новости дня

В Харьковской области разоблачили сотрудников полиции, причастных к вымогательству денег у наркозависимых, задокументировано пять фактов получения участниками группы взяток на общую сумму почти 150 тыс. грн, об этом сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

По версии следствия, должностные лица Киевского районного отдела Главного управления Национальной полиции в Харьковской области обложили данью наркозависимых. В группе были представители подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Они вымогали деньги у людей, которых отслеживали в момент получения наркотиков из закладок.

Размер взятки за непривлечение к уголовной ответственности составлял от $500 до $1500. Для получения денег фигуранты привлекали посредников.

“В ходе 15 обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях, служебных помещениях райотдела полиции сотрудники СБУ обнаружили деньги, вероятно, полученные преступным путем, и другие доказательства незаконных действий”, – сказано в сообщении.

На Харківщині СБУ викрила групу посадовців поліції, причетних до вимагання грошей з наркозалежних.Служба безпеки…

Posted by Vladislav Abdula on Kolmapäev, 8. juuli 2020

Четырем полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщении о подозрении другим фигурантам.

Следствие устанавливает возможную причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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