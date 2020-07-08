Создана многоразовая защитная маска

08.07.2020, 23:42, Новости дня

Сотрудниками Белорусского государственного университета из материала на основе полиэфира была разработана многоразовая защитная маска.

Команда ученых, которая работала над созданием уникальной маски, отмечает, что полиэфир является уникальным материалом, который до сих пор не имеет аналогов в мире. Уникальный материал не впитывает жидкость и устойчив к жестким обработкам. Его средний слой выполняет функции фильтра и сорбента одновременно. Это позволяет предотвратить попадание токсичных веществ в организм человека во время дыхания.

Кроме этого, уникальный материал биосовместим с кожей человека, он легко выдерживает многократное кипячение в воде при добавлении кислот, а также может быть утилизирован вместе с обычным мусором.