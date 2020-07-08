 

Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» РФ с талибами

08.07.2020, 23:30, Новости дня

Утверждения о том, что Москва якобы вступила в сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), не соответствуют действительности, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он заявил, что «предположения» о «сговоре», которые распространяются СМИ, являются «полнейшей ложью». Посол подчеркнул, что не было представлено «ни одного предметного доказательства».

Антонов заверил, что Москва не заинтересована в том, чтобы в Афганистане победу одержали террористы, передает РИА «Новости».

При этом Антонов отметил, что «сложно говорить о российско-американских отношениях», так как «слишком много противоречий накопилось» и есть «противоположные взгляды на то, кому следует предпринять первый шаг навстречу», передает ТАСС.

По его мнению, сейчас «этот процесс похож на хождение по кругу без какой-либо четкой перспективы найти общие позиции».

Как рассказал Антонов, ему часто «приходилось убеждать американскую общественность», что РФ и США «не являются врагами» и не могут себе позволить «роскошь не разговаривать друг с другом, несмотря на все существующие разногласия». Он подчеркнул, что «по объективным причинам благополучие всего мира зависит от качества российско-американских отношений».

Напомним, в Кремле назвали ложью статью New York Times о «сговоре». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.



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