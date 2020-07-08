CDC представят новые рекомендации по открытию школ

08.07.2020, 23:05, Новости дня

Центры по контролю и профилактике заболеваний (СDC) планируют выпустить новые рекомендации по открытию школ, заявил в среду вице-президент Майк Пенс.

Ранее президент Дональд Трамп пригрозил перекрыть федеральное финансирование школам, которые не откроются в новом учебном году.

Выступая на заседании рабочей группы по коронавирусу, которое прошло сегодня в Министерстве образования, вице-президент заявил, что CDC выпустят на следующей неделе «новый набор инструментов», которые позволят внести «большую ясность в отношении дальнейших действий».

«Президент сказал сегодня, что мы не хотим, чтобы рекомендации были слишком жесткие», – подчеркнул Пенс.

Директор CDC Роберт Редфилд отметил, что рекомендации по открытию экономики, ранее выпущенные CDC, не являлись обязательными к исполнению.

«Мне было бы очень неприятно…, если бы мы увидели, что люди используют эти рекомендации для того, чтобы не открывать наши школы», – заявил Редфилд.

CDC выпустил ряд рекомендаций для школ, включая проведение тестирования на COVID-19, разделение учащихся на небольшие группы, раздачу ланчей в упаковке в классных комнатах вместо кафетериев и сведение к минимуму совместное использование школьных принадлежностей.

CDC рекомендует расстановку парт на расстоянии не менее 6 футов друг от друга, а также установку перегородок в случае, если социальное дистанцирование невозможно.

В администрации добавили, что местные власти будут адаптировать рекомендации об открытии школ в соответствии со своими особенностями и потребностями.

«В конечном счете дело не в том, что школы должны открыться, а в том, как они должны открыться», – заявила в ходе брифинга министр образования Бетси ДеВос.

В соответствии с Конституцией, штаты несут ответственность за начальное и среднее образование, однако некоторые штаты пока откладывают принятие решения об открытии школ, опасаясь возобновления вспышек коронавируса.

Признав, что львиная доля школьного финансирования поступает из бюджетов штатов, Пенс подчеркнул, что администрация будет работать с Конгрессом для поиска способов, которые «стимулируют штаты… вернуть детей в школы».

Федеральное правительство может предоставить дополнительное финансирование школам, в том числе, за счет ассигнований Конгресса. Поскольку демократы контролируют Палату представителей, любые попытки сократить финансирование школ могут столкнуться с противодействием.

Министр труда Юджин Скалиа подчеркнул, что открытие школ необходимо для восстановления экономики.