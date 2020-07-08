Россия не восстанавливает Северо-Крымский канал на оккупированном полуострове – Наев

08.07.2020, 22:54, Новости дня

Россияне не ведут работ по восстановлению инфраструктуры Северо-Крымского канала в районе границы оккупированного Крыма и Херсонской области. Об этом агентству “Укринформ” сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

“Со стороны Автономной Республики Крым, и это есть в открытых источниках информации, они используют частично инфраструктуру Северо-Крымского канала. То есть они делают забуривание, получают воду из артезианских скважин и по нашему каналу доставляют эту воду в Керчь, а также в северные районы полуострова. Что касается непосредственно части Северо-Крымского канала от административной границы Херсонской области и Крыма, таких работ в настоящее время не отмечено”, – сказал командующий.

Он заверил, что ВСУ “полностью владеют этой информацией, в деталях”.

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Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил в интервью “Думской”, которое было опубликовано 5 июля, что не исключает попытку российских войск вторгнуться на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал”. Наев утверждал, что Неижпапа преувеличивает и что угрозы вторжения сейчас нет.

Северо-Крымский канал был построен в 60-х годах для обеспечения днепровской водой засушливых территорий Херсонской области и Крыма.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские “власти” заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты издания “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности.

5 февраля 2020 года представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.