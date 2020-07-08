Лесные пожары в Луганской области признали ЧП регионального уровня, одно из дел против Порошенко закрыли. Главное за день

08.07.2020, 22:54, Новости дня

Пожары в Луганской области

Пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших (накануне сообщалось о шести погибших). Полиция рассматривает три основные версии возгорания.

Для тушения спасатели не смогли привлечь специализированную авиацию, так как боевики не подтвердили режим тишины.

Дела Порошенко

Печерский районный суд Киева решил не избирать пятому президенту Украины, народному депутату от “Европейской солидарности” Петру Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Еще одно из дел дел против Порошенко – по поводу продажи киевского завода “Кузница на Рыбальском” – закрыли. Следователь ГБР заявил, что “непонятные харьковские люди давали ему непонятные указания”

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю воинской части Госпогранслужбы, который в январе 2018 года дал указание пропустить Порошенко и сопровождавших его лиц через государственную границу “вне существующего пункта пропуска”.

Назначение уполномоченного

Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуру бывшего народного депутата от “Народного фронта” Тараса Кременя на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Военная помощь Украине от США

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил увеличить военную помощь Украине в 2021 году на $25 млн.

COVID-19 в Украине

Количество новых случаев коронавируса в Украине опять возросло, общее число инфицированных превысило 50 тыс., скончалось 1306 человек (23 – за последние сутки). 23 119 инфицированных уже вылечились (+926 за сутки), а 25 989 продолжают болеть.