«Норникель» решил оспорить рассчитанный Росприроднадзором размер ущерба от разлива топлива

08.07.2020, 22:50, Разное

Компания «Норникель» оспорит представленную Росприроднадзором сумму ущерба из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая составила 147,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

По мнению компании, расчеты вреда, которые сделало Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора, «основано на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке». Так, в «Норникеле» считают, что ведомство необоснованно использовало при расчете максимальный коэффициент 5, который «применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения».

«Учитывая незамедлительные действия компании по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента Кдл, нельзя признать обоснованным», — отмечается в сообщении.

6 июля Росприроднадзор заявил, что оценил вред водным объектам почти в 147,05 миллиарда рублей, почве — практически в 0,74 миллиарда. После того, как ведомство назвало сумму ущерба, акции «Норникеля» начали падать. Однако после выхода заявления акции компании выросли (на 1,36% по состоянию на 13:50).

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей предприятию, произошел 29 мая. Он привел к тому, что более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки. Из-за произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

28 июня «Новая газета» и «Гринпис» выяснили, что «Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино, пострадавшее ранее из-за разлива. Из-за этого было возбуждено еще одно дело — по факту нарушения правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК).

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