 

Washington Examiner – американский адмирал рассказал, как Китай и РФ осваиваются на «заднем дворе» США

08.07.2020, 22:42, Новости дня

Китай и РФ стараются расширить своё влияние в Западном полушарии, однако делают это по-разному, пишет The Washington Examiner, ссылаясь на заявление главы Южного командования вооружённых сил США адмирала Крейга Фоллера. По словам Фоллера, стратегия Китая носит долгосрочный характер и нацелена на усиление военного и экономического присутствия в регионе, в то время как РФ действует здесь и сейчас, проводя дезинформационные кампании и собирая разведывательные данные.


Reuters

Угрозы от великих держав в Западном полушарии отличны от угроз в других уголках мира, пишет The Washington Examiner, ссылаясь на заявление главы Южного командования вооружённых сил США адмирала Крейга Фоллера. По словам Фоллера, Китай фокусируется на осуществлении технологического проникновения, в то время как РФ проводит дезинформационные кампании и собирает разведывательные данные.

«Китай разыгрывает долгую партию, в то время как РФ осуществляет свою кампанию по дезинформации прямо сейчас», — приводит издание слова Фоллера. Адмирал также рассказал о недавних попытках Китая арендовать большую часть побережья Эль Сальвадора и получить доступ к глубоководному порту на Ямайке. По мнению Фоллера, таким образом Пекин стремится увеличить своё присутствие и влияние в Западном полушарии. Кроме того, по словам Фоллера, КНР тайно осуществляет в регионе военную дипломатию, предлагая подписывать соглашения и принимать студентов, а также поставляя свои вооружения. На экономическом фронте Китай агрессивно продвигает технологию 5G, а также свои киберплатформы.

Впрочем, Фоллер отметил, что общая культура, ценности и история США со странами Западного полушария, совмещённая с американской помощью и особыми отношениями, защищают интересы Вашингтона в регионе и помогают с небольшими затратами отгородиться от вмешательства конкурентов.

Что же касается России, то её деятельность в регионе носит более краткосрочный характер, отмечает Фоллер. По его словам, РФ проводит в регионе мощную дезинформационную кампанию. Кроме того, Москва поддерживает непосредственный контакт с «недемократическими» странами региона, такими как Венесуэла и Куба. К примеру, несмотря на вывод большинства своих военных советников, РФ заходит в венесуэльские порты больше, чем когда бы то ни было за последние десятилетия. По мнению Фоллера, таким образом РФ собирает разведывательные данные.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Новак назвал санкции против «Северного потока – 2» вмешательством со стороны США

05.07 / МЧС спасает красноярскую деревню от приближающегося огня

24.06 / Некоторые видные демократы рискуют потерять места в Конгрессе

10.06 / Путин призвал использовать разработки участников конкурса «Цифровой прорыв»

02.06 / Подростка заподозрили в убийстве матери в Петербурге

08.07 / Волочкова подала в суд на Дану Борисову

26.06 / Лыжник Большунов получил большой Хрустальный глобус

01.06 / Зеленский рассказал, что его заинтересовало в разговоре Порошенко и Байдена

23.06 / Помпео назвал книгу Болтона опасным прецедентом

01.06 / Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска