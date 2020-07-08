Washington Examiner – американский адмирал рассказал, как Китай и РФ осваиваются на «заднем дворе» США

08.07.2020, 22:42, Новости дня

Китай и РФ стараются расширить своё влияние в Западном полушарии, однако делают это по-разному, пишет The Washington Examiner, ссылаясь на заявление главы Южного командования вооружённых сил США адмирала Крейга Фоллера. По словам Фоллера, стратегия Китая носит долгосрочный характер и нацелена на усиление военного и экономического присутствия в регионе, в то время как РФ действует здесь и сейчас, проводя дезинформационные кампании и собирая разведывательные данные.



Reuters

Угрозы от великих держав в Западном полушарии отличны от угроз в других уголках мира, пишет The Washington Examiner, ссылаясь на заявление главы Южного командования вооружённых сил США адмирала Крейга Фоллера. По словам Фоллера, Китай фокусируется на осуществлении технологического проникновения, в то время как РФ проводит дезинформационные кампании и собирает разведывательные данные.

«Китай разыгрывает долгую партию, в то время как РФ осуществляет свою кампанию по дезинформации прямо сейчас», — приводит издание слова Фоллера. Адмирал также рассказал о недавних попытках Китая арендовать большую часть побережья Эль Сальвадора и получить доступ к глубоководному порту на Ямайке. По мнению Фоллера, таким образом Пекин стремится увеличить своё присутствие и влияние в Западном полушарии. Кроме того, по словам Фоллера, КНР тайно осуществляет в регионе военную дипломатию, предлагая подписывать соглашения и принимать студентов, а также поставляя свои вооружения. На экономическом фронте Китай агрессивно продвигает технологию 5G, а также свои киберплатформы.

Впрочем, Фоллер отметил, что общая культура, ценности и история США со странами Западного полушария, совмещённая с американской помощью и особыми отношениями, защищают интересы Вашингтона в регионе и помогают с небольшими затратами отгородиться от вмешательства конкурентов.

Что же касается России, то её деятельность в регионе носит более краткосрочный характер, отмечает Фоллер. По его словам, РФ проводит в регионе мощную дезинформационную кампанию. Кроме того, Москва поддерживает непосредственный контакт с «недемократическими» странами региона, такими как Венесуэла и Куба. К примеру, несмотря на вывод большинства своих военных советников, РФ заходит в венесуэльские порты больше, чем когда бы то ни было за последние десятилетия. По мнению Фоллера, таким образом РФ собирает разведывательные данные.