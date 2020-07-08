Euronews – ОЭСР прогнозирует удручающий уровень безработицы в мире из-за пандемии

08.07.2020, 22:42, Новости дня

Организация экономического сотрудничества и развития представила доклад по безработице после коронавирусной пандемии. И он содержит удручающие прогнозы: по оценкам экспертов, ситуация на рынке труда в развитых странах даже хуже, чем во времена Великой депрессии. При этом наибольшие трудности при поиске работы касаются женщин и недавних выпускников вузов, передаёт Euronews.

Из-за эпидемии коронавируса безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии. Вернуться к докризисному показателю удастся не раньше 2022 года. Такой прогноз содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

«Пандемия свела на нет весь прогресс, достигнутый на рынке труда за последнее десятилетие», — заявил глава ОЭСР Анхель Гурриа.

По словам экспертов, даже если ситуация будет развиваться по наиболее оптимистичному сценарию, уровень безработицы к концу текущего года вырастет сразу на четыре пункта и превысит отметку в 9%. Ну а в худшем случае этот показатель составит 12,6%.

Наиболее существенный рост безработицы будет наблюдаться в США. Что же касается Европы, то это, в первую очередь, такие страны, как Франция, Италия, Испания, Греция — иными словами, государства, наиболее сильно пострадавшие от COVID-19.

В отличие от предыдущих кризисов, женщины в настоящее время в большей степени затронуты безработицей, чем мужское население. Исключение составляет лишь медицинская отрасль, поскольку две трети медицинских работников в мире — это женщины, включая 85% медсестёр и акушерок.

Помимо женщин, вторая наиболее уязвимая группа — это молодёжь. Особенно выпускники вузов, которые в ближайшие месяцы столкнутся с огромными трудностями в поисках работы.

Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года.