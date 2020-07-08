 

Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

08.07.2020, 22:30, Новости дня

Польская энергетическая компания PGNiG передала российскому Газпрому 90 млн долларов, так как Газпром выплатил слишком большую компенсацию, сообщила компания.

PGNiG вернула деньги 2 июля, на счету компании осталось около 1,5 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража выплатил PGNiG 1,6 млрд долларов. Эта выплата стала компенсацией переплаты за газ, поставленный по газопроводу «Ямал – Европа». Однако Газпром выплатил компенсацию без учета недоплат, так что Польше пришлось вернуть 90 млн долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

22.05 / «Раскаты памяти» в Белом доме

09.06 / «Российского шпиона» в Австрии приговорили к трем годам тюрьмы

16.06 / Потакая протестующим, американские политики даже непротив перечеркнуть историю страны

11.05 / Путин объявил о новом пакете мер поддержки в ситуации с коронавирусом

20.05 / «Единая Россия» подготовила более 300 предложений в план по восстановлению экономики

03.06 / Экс-заместитель генпрокурора Род Розенстайн дает показания в Сенате

04.07 / В Украине уменьшилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

28.06 / Движение «Голос» уличили в фейке о якобы вбросе бюллетеней

30.05 / Зеленский озвучил свои доходы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска