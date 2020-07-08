Мнение: Больное правосудие

08.07.2020, 22:23, Разное

Разговор про «Отелло из Росгвардии» напомнил другую чудовищную историю. Но чудовищную не зверством преступления, а приговором….

В Казани боец Росгвардии Марат Сахапов за жестокое убийство девушки приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима.

В Перми учитель математики Валерий Сыропятов приговорен к точно такому сроку – 9, 5 лет колонии строгого режима – «за домогательства к семикласснице», которого по версии коллег, учеников и их родители вообще не было. Приговор основан на показаниях девочки, которая утверждает, что учитель «трогал ее за грудь и хлопнул по ягодицам».

Даже если «хлопок по ягодицам» был, оценить этот хлопок точно таким же сроком – 9,5 лет колонии строгого режима, что и жестокое убийство, могло только больное правосудие…

Или я не прав?

На снимках: росгвардеец Марат Сахапов и учитель Валерий Сыропятов, получившие по 9, 5 лет колонии. Фотографии отсюда и отсюда