 

Мнение: Больное правосудие

08.07.2020, 22:23, Разное

Разговор про «Отелло из Росгвардии» напомнил другую чудовищную историю. Но чудовищную не зверством преступления, а приговором….

В Казани боец Росгвардии Марат Сахапов за жестокое убийство девушки приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима.

В Перми учитель математики Валерий Сыропятов приговорен к точно такому сроку – 9, 5 лет колонии строгого режима – «за домогательства к семикласснице», которого по версии коллег, учеников и их родители вообще не было. Приговор основан на показаниях девочки, которая утверждает, что учитель «трогал ее за грудь и хлопнул по ягодицам».

Даже если «хлопок по ягодицам» был, оценить этот хлопок точно таким же сроком – 9,5 лет колонии строгого режима, что и жестокое убийство,  могло только больное правосудие…

Или я не прав?

На снимках:  росгвардеец Марат Сахапов и учитель Валерий Сыропятов, получившие по  9, 5 лет колонии. Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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