Конгресс США в поисках стратегии в отношении Кремля

08.07.2020, 22:00, Новости дня

Законодатели нижней палаты Конгресса США – большинство в которой принадлежит демократам – на этой неделе проводят целый ряд слушаний в отношении России, в том числе о предполагаемой причастности российской военной разведки к выплатам вознаграждения связанным с Талибаном группировкам за убийство военнослужащих США и других членов международной коалиции в Афганистане.

Во время первого слушания – «Разоблачение и требование ответственности за кремлевские преступления за рубежом» – организованного подкомитетом по делам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Комитета по международным отношениям, законодатели от обеих партий хотели узнать мнения экспертов о том, как США должны ответить на продолжающуюся агрессию Кремля за рубежом и о дальнейшем внешнеполитическом курсе России. Законодатели также интересовались деятельностью частной военной компании (ЧВК), или Группы Вагнера – неофициального вооруженного формирования, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и которое задействовано в ряде российских зарубежных операций.

Конгрессмен от Демократической партии и глава подкомитета Уильям Китинг (William Keating) назвал предполагаемые действия Москвы по вознаграждению Талибана за убийство американских солдат «вопиющими», а также раскритиковал администрацию США за отсутствие ясности в этом вопросе и бездействии. Выразил конгрессмен озабоченность и рядом других действий Кремля, осуществляемых через агентов российской военной разведки ГРУ, в том числе отравлением диссидентов за рубежом и попыткой государственного переворота в Черногории, операциями наемников ЧВК Вагнера в Украине, Сирии, Ливии и странах Африки, а также вмешательством России в американские выборы.

Слушания по России должны помочь законодателям выработать «последовательную и эффективную политику по противодействию угрозам со стороны Кремля», в то время как администрация США этого не делает, подчеркнул конгрессмен. «Нам нужна российская политика, которая защищает американцев, а не та, которая ставит целью поддержание хороших отношений президента Трампа с коррумпированным и криминальным правительством Владимира Путина», – сказал он.

«В идеальном мире США и Россия должны сотрудничать и работать вместе для решения важных совместных задач. Но такое партнерство невозможно, пока тиран Владимир Путин правит Россией, – заявил конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон (Joe Wilson). – Путину недостаточно подавления своего народа. Он стремится экспортировать тиранию и притеснения повсюду как альтернативную демократии авторитарную форму правления».

«Мы должны найти больше способов, чтобы привлечь Россию к ответственности», – добавил он, также напомнив о российской агрессии против Молдовы, Грузии и Украины. В то же время, конгрессмен подчеркнул, что администрация президента Трампа сделала ряд шагов в этом направлении: поставила противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине, что остановило российскую агрессию, наложила ряд дополнительных санкций на Москву, а также увеличила количество американских войск в Польше, тем самым укрепив позиции НАТО.

Оба законодателя США осудили прошедший на прошлой неделе в России плебисцит по поправкам в Конституцию страны, что позволяет Владимиру Путину оставаться на посту президента до 2036 года, назвав это голосование мошенническим актом, проведенным в отсутствие независимых наблюдателей. «Результат этого референдума на практике означает, что путинская Россия, к сожалению, это то, с чем США придется сталкиваться в обозримом будущем», – отметил Уильям Китинг.

«Путинизм означает авторитаризм и клептократию, он обогащает Путина и его команду и отбрасывает Россию назад, в прошлое», – заявил во время слушаний бывший координатор санкционной политики Госпедартамента США и эксперт Атлантического Совета Дэниел Фрид (Daniel Fried, Atlantic Council). Он отмечает, что политическая стагнация и ухудшение экономической ситуации в России вкупе с эпидемией коронавируса еще больше ослабит нынешний режим, так как продемонстрирует его неспособность решать проблемы в стране. Однако, эксперт выражает опасения, что для сохранения своей власти Кремль усилит внутренние репрессии и продолжит агрессивную внешнюю политику.

Посол Дэниел Фрид, который занимал высокие посты в Госдепартменте при трех предыдущих администрациях, также высказал мнение, что различные стратегии улучшений отношений с путинской Россией, к которым прибегали администрации Джорджа Буша-младшего или Барака Обамы, не сработали.

Он выдвигает ряд рекомендаций в отношении политики США к России сегодня: не возвращать Москву в «Большую семерку»; усилить поддержку НАТО и не выводить американские войска из Германии, о чем ранее говорил президент Трамп; продолжать оказывать поддержку Украине и ее демократическому развитию; противостоять распространению российской дезинформации; усилить регулирование по борьбе с отмыванием денег и анонимными оффшорными компаниями, которые используются клептократами для вывода украденных денежных средств за рубеж. Необходимо также продолжать использовать санкционные рычаги, в частности те, которые затрагивают ближайшее окружение российского президента или замешанных в злонамеренной деятельности лиц и организаций.

Одним из самых важных шагов в противостоянии российской агрессии, Дэниел Фрид считает необходимость возвращения США к роли глобального лидера по защите либеральных ценностей и демократии, чтобы мир не принимал авторитарные взгляды российского президента или китайского лидера.

Бывший советник Совета национальной безопасности США и посол в России при администрации президента Обамы, а ныне директор Института международных исследований при Стэнфордском университете Майкл Макфол (Michael McFaul, Stanford University) также подчеркнул, что внешняя агрессивная политика Кремля – это сформировавшаяся модель, которую можно наблюдать на протяжении многих лет. Тем не менее, Запад склонен забывать об этом, фокусируясь на краткосрочных целях в ответ на определенные провокации и не имея целостной, комплексной стратегии.

«Путин видит нас как врага. Он хочет ослабить США. Он хочет разжечь смятение в международной системе. Он хочет увидеть крах НАТО и даже либерального международного порядка», – говорит Майкл Макфол, добавив, что взаимодействие с Москвой должно быть минимальным, и происходить только в тех вопросах, которые напрямую отвечают защите национальных интересов США.

Для противодействия тактике «правдоподобного отрицания», к которой Кремль регулярно прибегает, отрицая свою причастность к злонамеренной деятельности за рубежом, администрация США должна, при возможности, рассекречивать определенные секретные данные, чтобы предъявить доказательства этой деятельности, считает бывший посол США. «Если вы не готовы доказать преступление, тогда трудно говорить о наказании», – подчеркивает он.

Майкл Макфол, однако, выражает опасения политикой президента Трампа, который предпочитает полагаться на личные отношения с президентом России, при этом порой вопреки позиции собственного разведсообщества. Посол напоминает о том, что президент США во время саммита в Хельсинки в 2018 году встал на сторону российского президента, отрицавшего вмешательство Москвы в американские выборы – вопреки выводам спецслужб США, которые это подтверждали. Он также выражает сожаление тем, что президент США не высказывает критики в отношении российского президента. Это особенно «шокирующе» и «удручающе», если Москва действительно вознаграждала Талибан за убийства американских военных, говорит Майкл Макфол.

Поэтому бывший посол считает, что Конгресс США должен проводить больше слушаний о России для поднятия осведомленности об агрессивных действиях Москвы. В отсутствии ясной стратегии Белого Дома по отношению к Кремлю, Конгресс также должен выработать свою двухпартийную стратегию и принять ряд находящихся на рассмотрении законопроектов, таких как «Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или DETER), предусматривающий жесткие санкции в случае вмешательства в американские выборы. США. Майкл Макфол подчеркивает также острую необходимость сохранения единства между США и Европой для противостояния российской агрессии.

Профессор политологии Колумбийского университета Кимберли Мартен (Kimberly Marten, Columbia University), которая занимается изучением ЧВК Вагнера, отмечает, что эту структуру часто характеризуют как частную, однако это ошибочная оценка. По словам профессора, группа Вагнера тесно связана с российской военной разведкой ГРУ и действует в интересах Кремля, поэтому ее можно скорее охарактеризовать как прикрытие для деятельности, которую осуществляет российское государство». При этом группа Вагнера никак не зарегистрирована в России, а само частное военное наемничество запрещено в стране законодательно.

«Это позволяет Путину участвовать во многих иностранных авантюрах, не неся при этом никаких затрат дома, особенно потерь, которые понесли бы регулярные российские войска, если бы они были отправлены на эти операции», – подчеркивает Кимбрели Мартин. – Группу Вагнера используют так часто, потому что это дает Путину возможность “правдоподобного отрицания” многих военных авантюр, которые он проводит за границей» – считает профессор Мартен.

«Все имеющиеся у нас свидетельства о том, где они действовали, указывают на то, что российские государственные ведомства так или иначе всегда помогали договориться о контрактах по месту их операция за границей», – добавляет эксперт. Она также отмечает, что в тех странах, где размещаются наемники Вагнера, у Евгения Пригожина имеется контракт на добычу полезных ископаемых или энергетических ресурсов, при этом «вагнерские» отряды используются и для защиты этих объектов.

Касаемо Ливии, где группа Вагнера поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) генерала Халифа Хафтара в противовес международно-признанному Правительству национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем, Россия стремится установить контроль над центральной и восточной частями страны, говорит эксперт. Это даст Москве возможность иметь доступ к нефтяным и газовым месторождениям, а также создать военно-воздушную или военно-морскую базу на Средиземном море, которая могла бы угрожать интересам НАТО, ЕС и США, говорит профессор Колумбийского университета. Это лишь один пример деятельности ЧВК Вагнера, которая впервые была использована на востоке Украины в 2014 году.

В Ливии эксперт советует США усилить поддержку правительства Фаиза Сараджа, а также в целом повышать осведомленность мировой общественности о деятельности группы Вагнера. Это особенно важно делать в странах Ближнего Востока и Африки, чтобы предотвратить возможность вмешательства российских наёмников в дела этих стран. ЧВК Вагнера в своей деятельности часто прибегает к насилию и нарушению прав человека, добавляет профессор.

Председатель совета Фонда Бориса Немцова и вице-президент Фонда Свободная Россия, российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (Vladimir Kara-Murza, Boris Nemtsov Foundation for Freedom, Free Russia Foundation) напомнил, что опасения по поводу направления политики российского руководства возникли еще в 1999 году, когда тогда еще премьер-министр Владимир Путин восстановил демонтированную в августе 1991 года мемориальную доску Юрию Андропову на штаб-квартире ФСБ.

За годы своего правления президент Путин превратил Россию «из несовершенной демократии в идеальную диктатуру», консолидировав свою власть, уничтожив независимые СМИ, устранив политических оппонентов и превратив выборы в «бессмысленные ритуалы». Государственная Дума из парламента страны трансформировалась в инструмент «механического утверждения решений», говорит Кара-Мурза.

«В отсутствие независимой судебной системы, демократически избранного парламента и жизнеспособной свободной прессы в России, важно привлечь Кремль к ответственности за его злоупотребления с использованием международных механизмов», – подчеркивает российский оппозиционный политик. В частности, Кара-Мурза отмечает возможность наложения персональных санкций посредством применения «Закона Магнитского» к лицам, ответственным за нарушения прав человека и другие преступления. Российский оппозиционный политик и правозащитник также подчеркнул необходимость принятия резолюций Конгресса США, которые разоблачают злонамеренную деятельность Кремля и призывают к ответным шагам и сотрудничеству с международными организациями с тем, чтобы привлечь Москву к ответственности.

Владимир Кара-Мурза также отмечает, что прошедший плебисцит по поправкам в Конституцию РФ проходил в обстановке многочисленных фальсификаций и давления на государственных служащих с целью принуждения их к участию, и в отсутствие независимых наблюдателей. Если ранее российский президент еще создавал некую видимость демократических процессов, то проведенные конституционные поправки делают его власть нелегитимной не только фактически, но и юридически, добавляет оппозиционный политик. Поэтому западные лидеры должны свести к минимуму контакты с российским президентом, чтобы не легитимизировать его власть и не предоставлять ей престиж на международной арене, к которому тот стремится, считает Кара-Мурза.

«Я с нетерпением жду того дня, когда Россия сможет вернуться в “Восьмерку” в качестве полноправного члена. Но это должно произойти только после того, как в моей стране будет демократически избранное правительство, которое будет уважать права и свободы своего народа и вести себя как ответственный гражданин на мировой арене», – заключает он.