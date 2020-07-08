США намерены закрыть Китаю доступ к персональным данным американцев

08.07.2020, 22:00, Новости дня

Администрация Трампа предпримет шаги, гарантирующие, что китайское правительство не получит доступа к частным данным об американских гражданах через телекоммуникации и социальные сети. Об этом заявил в среду госсекретарь Майк Помпео, отвечая на вопрос журналиста о том, планируют ли США запретить использование китайского приложения Tiktok.

Помпео поблагодарил американских технологических гигантов – компании Google, Twitter, Facebook – за «отказ передать» данные своих пользователей правительству Гонконга. Он призвал другие компании последовать этому примеру после принятия Китаем нового закона о национальной безопасности для полуавтономного Гонконга.

Выступая через два дня после того, как Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает вариант запрета китайских приложений для соцсетей, в том числе TikTok, главам внешнеполитического ведомства сказал, что оценка США не относилась к конкретной компании, но означала, что речь идет о вопросе национальной безопасности.

«Комментарии, которые я высказал в отношении конкретной компании в начале этой недели, относятся к тому, что мы оцениваем угрозу со стороны Коммунистической партии Китая», – отметил госсекретарь. Он добавил, что Вашингтон работает над тем, чтобы Пекин не получил доступа к каким-либо личным данным или медицинским записям американцев.

«Таким образом, вы увидите, что администрация предпримет действия, которые сохранят и защитят эту информацию и лишат Коммунистическую партию Китая доступа к частной информации, принадлежащей американцам», – сказал Помпео.

Ранее законодатели США выразили обеспокоенность в связи с обработкой данных пользователей приложением TikTok, заявив, что китайские законы требуют от местных компаний сотрудничать со спецслужбами, контролируемыми китайской компартией.

В понедельник базирующаяся в Китае компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, сообщила агентству Reuters, что это видеоприложение никогда не предоставляло китайскому правительству персональных данных своих пользователей.

Заявление Майка Помпео на брифинге в среду прозвучало на фоне усиления напряженности между США и КНР в связи с действиями Пекина во время вспышки коронавируса, торговыми спорами двух стран, а также в связи с новым китайским законом в отношении Гонконга.

Помпео заявил, что США, а также их союзникам и партнерам, необходимо сформировать глобальную телекоммуникационную инфраструктуру, свободную от влияния китайского правительства.

«Инфраструктура этого столетия должна быть инфраструктурой телекоммуникаций, основанной на западном идеале», – подчеркнул госсекретарь США.