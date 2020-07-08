Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности

08.07.2020, 21:48, Новости дня

«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Так он прокомментировал сообщения о том, что республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе «отдельных районов» региона.

«Пока комментировать можно только тот факт, что министр иностранных дел ДНР впервые за последние годы говорит о продвижении в политическом урегулировании с украинской стороной. Если это действительно так, то это, безусловно, положительный факт. Похоже, что с 2014 года – это первая прямая договоренность Киева и республиками Донбасса. Но от этого достижения до финальной договоренности очень далеко», – отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона, сообщила в среду представитель ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова. «Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса», – цитировало министра «Донецкое агентство новостей».

Эти статьи определяют особый порядок действия законов о статусе Донбасса, гарантии недопущения уголовного преследования и привлечения к ответственности и наказания участников событий в Донбассе. По словам Никоноровой, без согласования прописанных в Минских соглашениях изменений в конституцию Украины «обсуждение отдельных аспектов урегулирования может быть поставлено под вопрос».

«Еще надо разобраться, что кроется за словами Никоноровой «мы», «нам удалось»? Следует ли это считать признанием того факта, что украинская сторона наконец-то вступила в прямые переговоры, пусть при участии каких-то наблюдателей и представителей, с республиками Донбасса. Это гораздо более важная новость, если это действительно так», – отметил Затулин.

Депутат не исключил, что договоренность может быть результатом визита в Берлин Дмитрия Козака, замглавы администрации президента России. Напомним, что в минувшую пятницу Козак принял участие во встрече политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). Это второй визит российского представителя в Берлин за последние полтора месяца.

Позже Козак констатировал, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева. Украинский президент Владимир Зеленский отказался комментировать переговоры советников глав «нормандской четверки». «Но, по крайней мере, в речах украинских представителей – участников берлинской встречи, звучали примирительные нотки, – заметил Затулин. – Говорилось об «изменении тональности» переговоров, о желании продвинуться по теме обсуждения и так далее».

«Я оставляю на совести этих украинских представителей то, что они называют «изменением позиции российской стороны», – добавил депутат. – Понятно подспудное желание Киева заявить: «Мы-то не меняем позицию, это РФ изменила свою точку зрения». Но всякое изменение точки зрения РФ возможно только в ответ на признание со стороны Украины необходимости следовать Минским соглашениям».

Главная проблема минских переговоров – в том, что «Украина действует как двуликий Янус», подчеркнул Затулин. «Представители киевской правящей команды сплошь и рядом делают взаимоисключающие заявления. Иногда одни и те же люди противоречат сами себе. Далеко ходить не надо – так себя ведет глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который присутствовал и на предыдущей встрече, и на нынешней», – отметил депутат.

«Если сейчас этот затор у украинских переговорщиков преодолен, то это хорошо. Я надеюсь в ближайшее время на разговор с Дмитрием Николаевичем Козаком, с тем, чтобы выяснить – что соответствует действительности по части результатов этих переговоров», – добавил Затулин.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений, и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу.