МВД объяснило задержания за одиночные пикеты продолжающимися «карантинными мерами»

08.07.2020, 21:47, Разное

В МВД объяснили задержания за одиночные пикеты тем, что в стране продолжают действовать меры по профилактике распространения коронавируса. Как передает Интерфакс, такой ответ министерство предоставило Союзу журналистов России, члены которого потребовали объяснить им причины задержания во время одиночных акций.

«Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — пояснил позицию МВД председатель Союза журналистов Владимир Соловьев.

О том, что одиночное пикетирование не может расцениваться как массовое мероприятие, заявляли уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Валерий Фадеев. Вынося решения о штрафах и административных арестах за недавно прошедшие в Москве пикеты суды часто мотивировали их тем, что одиночные акции якобы имели признаки массового мероприятия.

С конца мая в Москве и других городах продолжались одиночные пикеты. В столице в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, ставшего фигурантов нескольких уголовных дел, с плакатом выходил спецкор «Новой» Илья Азар. Полиция его задержала, а затем Азар был арестован на 15 суток. После этого уже в его поддержку к зданию московского МВД начали выходить журналисты, муниципальные депутаты и активисты, требующие освобождения спецкора «Новой».

Накануне одиночные акции начались у здания ФСБ на Лубянке — в этот раз граждане вышли поддержать бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Полиция задерживала участников акции, на многих составили протоколы.

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