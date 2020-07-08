 

Венесуэла заявила о ликвидации американского самолета

08.07.2020, 21:30, Новости дня

Венесуэла сообщила о «нейтрализации» самолета с бортовым номером США, нарушившим воздушное пространство страны.

«Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщает, что командование единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», – сообщило командование, передает РИА «Новости».

Сообщение командования опубликовано вместе со снимками судна, на котором сохранился номер N339AV.

По данным сервиса Flightradar, это самолет Hawker 800, которым владеет частное лицо. Борт в среду проводил зарегистрированный полет на территории Мексики из центра на остров у побережья.

Отмечается, что подобные инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Стоимость самолета на вторичном рынке достигает 2 млн долларов, грузоподъемность – 900 кг.

#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, en la medianoche del #07JUL20#EEUUpic.twitter.com/6JtCVLj8bo

— @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020



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