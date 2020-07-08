 

В Крыму ожидается транспортный коллапс из-за потока туристов

08.07.2020, 21:23, Разное

Эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий заявила. что в Крыму произойдет транспортный коллапс, если в ближайшее время поток туристов, которые предпочли добираться до полуострова на личном транспорте, не прекратится.

Она отметила, что уже сейчас невозможно купить билет в Крым, поскольку поезда едут заполненными. По ее мнению, туристов на полуострове не просто много, а очень много. “Полуостров, в отличие от прошлых лет, вошел в высокий курортный сезон с первого дня”, – сказала Бабий.

Напомним, туристический сезон стартовал в России с 1 июля. 67 регионов страны ждут отдыхающих. Но 90% людей предпочитают курорты Республики Крым и Краснодарского края. Эксперты отмечают, что такого спроса на поездки в эти регионы не было никогда. Обычно жители страны посещали и другие не менее живописные места России.

Несколько дней назад Владимир Путин высказался о закрытых границах для жителей страны. Президент отметил, что ничего конкретно по этому поводу сказать невозможно, поскольку страны “между собой пока разобраться не могут”.



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