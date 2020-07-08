Мнение: Клоуны в погонах

08.07.2020, 21:20, Разное

Оказывается, на одиночных пикетах людей задерживали и задерживают потому, что продолжаются «карантинные меры». Именно эта версия озвучена в ответе МВД Союзу журналистов.

«Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей», — пояснил позицию МВД председатель Союза журналистов Владимир Соловьев.

У меня есть сильные подозрения, что в МВД пробрались какие-то клоуны и оправдывают полицейский произвол «карантинными мерами», чтобы дискредитировать голосование по изменению конституции, намекая, что на голосование произошло массовое нарушение КоАП.

Потому что если за нарушение «карантинных мер» хватали россиян, которые выходили на одиночные пикеты (к слову, соблюдая социальную дистанцию, в защитных масках), почему не задерживали россиян, которые 1 июля пришли на избирательные участки? Зачастую без масок.

Как Путин, например. Или видеооператор, который его снимал….

Если уловка МВД «карантинные меры» – это не клоунада, что это такое?

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда и отсюда