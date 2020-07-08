Мнение: А говорят, что плохо живем

08.07.2020, 21:18, Разное

Говорят, плохо живем. И мало того, живем все хуже и хуже… Кто говорит? А вы не слышали такие разговоры? Многие говорят… я – нет… Особенно после того, что увидел недавно у дверей универсама.

Для тех, кто не разглядел:

Да это деньги. Ни копейки – 6 рублей. Выкинули. Карман, видно, тянут. Замечу, что магазин у которого это было не "Глобус гурмэ" и даже не "Азбука вкуса"…

Мне могут возразить, что, типа, 6 рублей нынче не деньги… Ну, у таких "философ" их, обычно, и нету 😉 Копейка рубль бережет, как известно. А если и правда, это мелочь, так отдайте нуждающимся…

А тут выбросили…

А как вы живете? Выбрасываете деньги?