 

Сильный ветер оторвал швартовый у лайнера «Князь Владимир» в порту Сочи

08.07.2020, 21:16, Новости дня

У лайнера «Князь Владимир» в порту Сочи ветром оторвало швартовый, в результате происшествия никто непострадал, сообщил представитель компании «Черноморские круизы».

«Шквалистый ветер порвал швартовый лайнера «Князь Владимир», и его стало уносить от причала. Тут же включились двигатели, и он встал на место. В результате происшествия никто не пострадал», – сообщили в компании РИА «Новости».

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Публикация от Типичный Сочи (@typical_sochi) 8 Июл 2020 в 9:25 PDT

Там отметили, что порт в Сочи не является природной бухтой, потому при сильном ветре там часто рвутся швартовые.

Администрация Сочи сообщила, что во время ливня никто не пострадал, но были затоплены улицы и упали десятки деревьев.

На Аллее Челтенхема дерево рухнуло на линию электропередач, люди не пострадали. Дижение автотранспорта на этом участке проводится в режиме реверса.

В среду МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой, граде и ветре до 20 м/с, которые должны пройти в городе.



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