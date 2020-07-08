 

Симоньян отреагировала на запрет телеканалов RT в Литве

08.07.2020, 21:16, Новости дня

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала запрет трансляции российских телеканалов группы RT в Латвии.

«Уважаемая литовская комиссия по радио и телевидению, которая запретила RT в Литве. Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет новостное МИА «Россия сегодня». Даже если Гугл-переводчик информирует вам, что «Россия сегодня» переводится как «Russia Today», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, комиссия по радио и телевидению, находящаяся в ведомстве парламента Литвы, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.

В регуляторе уточнили, что речь идет об установленных Советом ЕС «санкциях в отношении контролирующего эту структуру генерального директора RT Дмитрия Киселева».

Ранее стало известно, что трансляция семи входящих в семью RT российских каналов запрещена на территории Латвии по решению Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ), так как они «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Киселев заявил, что решение Латвии о запрете семи каналов RT из-за того, что он ими якобы владеет, является смешным и доказывающим неосведомленность латвийских властей. Киселев подчеркнул, что никакого отношения к RT не имеет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Главврач ГКБ №52 прокомментировала ситуацию со сложными пациентами

17.05 / В сети появился концепт будущего флагманского смартфона Huawei с двумя экранами

03.06 / CNN – самый важный месяц — в июне премьерству Джонсона предстоит пройти проверку на прочность

20.05 / Роспотребнадзор не счел нарушением прав граждан требование носить маски в магазине

05.07 / Telegraph – Джонсон готовится к резкой смене курса — Huawei рискует оказаться в Британии под запретом

16.06 / В Сенате США одобрили выделение средств на подготовку к ядерным испытаниям

02.07 / Санкции против “Северного потока-2”: Америка добивается диктата над ЕС

01.07 / Independent – никаких приёмов, громкой музыки и тостов — правительство Великобритании рассказало о новых требованиях к свадьбам

06.06 / Эксперт объяснил оскорбление Навальным ветерана уверенностью в своей безнаказанности

13.05 / Открыта уменьшающая рост мутация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска