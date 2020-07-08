Симоньян отреагировала на запрет телеканалов RT в Литве

08.07.2020, 21:16, Новости дня

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала запрет трансляции российских телеканалов группы RT в Латвии.

«Уважаемая литовская комиссия по радио и телевидению, которая запретила RT в Литве. Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет новостное МИА «Россия сегодня». Даже если Гугл-переводчик информирует вам, что «Россия сегодня» переводится как «Russia Today», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, комиссия по радио и телевидению, находящаяся в ведомстве парламента Литвы, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.

В регуляторе уточнили, что речь идет об установленных Советом ЕС «санкциях в отношении контролирующего эту структуру генерального директора RT Дмитрия Киселева».

Ранее стало известно, что трансляция семи входящих в семью RT российских каналов запрещена на территории Латвии по решению Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ), так как они «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Киселев заявил, что решение Латвии о запрете семи каналов RT из-за того, что он ими якобы владеет, является смешным и доказывающим неосведомленность латвийских властей. Киселев подчеркнул, что никакого отношения к RT не имеет.