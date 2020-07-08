 

Сытный ужин: запеченный батат в мексиканском стиле

08.07.2020, 21:15, Разное

Ингредиенты:

1 батат
½ стакана промытой черной фасоли
2 чайные ложки оливкового или любого другого растительного масла
1 чайная ложка порошка чили
¼ чайная ложка соли
¼ чайной ложки свежемолотого черного перца
½ стакана тертого сыра чеддер
2 столовые ложки сметаны
1 столовая ложка лайма или лимонного сока
¼ стакана порезанного кубиками авокадо
¼ стакана порезанного кубиками помидора
Порезанные зеленый и репчатый лук для украшения

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 200° С. Сделайте несколько проколов вилкой по всей поверхности батата, положите его на противень, предварительно покрытый фольгой, и запекайте до готовности около часа.

2. Пока картофель запекается, смешайте бобы, масло, чили, соль и перец. Затем вмешайте чеддер.

3. Когда картофель приготовился, разрежьте его пополам и дайте ему остыть несколько минут. Приправьте немного солью и перцем, затем положите на каждую из половин смесь бобов и сыра. Верните в духовку и запекайте до тех пор, пока начинка не нагреется, а сыр не расплавится и не начнет пузыриться, 10-12 минут.

4. В это время взбейте сметану и сок лайма. Выньте картофель из духовки, полейте сметаной и добавьте авокадо, помидоры и лук.



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