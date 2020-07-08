Стали известны условия содержания Сафронова в СИЗО

08.07.2020, 21:08, Новости дня

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не имеет серьезных жалоб на содержание в следственном изоляторе «Лефортово», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Существенных жалоб у него нет. К нему не применяли пыток, не били. Ему нравится питание – рыба с картофельным пюре. Он доволен библиотекой и телевизором в камере, который, правда, без антенны и не работает», – цитирует Мельникова ТАСС.

Представитель ОНК пояснил, что подозреваемый находится в карантинной камере без сокамерников. Со слов Сафронова, давление на него не оказывается, он находится в спокойном состоянии, передает РИА «Новости».

Советник главы Роскосмоса интересовался в камере подпиской на периодические издания и жаловался на неудобный матрас, добавил Мельников.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Павлов также заявлял, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.