Певец Дмитрий Колдун попал в больницу

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08.07.2020, 21:08, Новости дня

Певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в минскую больницу с «признаками выраженной интоксикации неясного генеза», результат теста на коронавирус у него отрицательный, сообщил минздрав Белоруссии.

«В связи с многочисленными запросами от поклонников творчества Дмитрия Колдуна сообщаем, что он действительно был госпитализирован в шестую больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В стационаре музыканту провели диагностику, чтобы исключить вирусную пневмонию.

Колдун почувствовал недомогание во вторник, у него поднялась температура, после этого он решил сдать тест на коронавирус.

«В приемном покое ему сделали экспресс-тест, который показал сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М, в связи с чем было решено провести дальнейшую ПЦР-диагностику», – добавили в министерстве.

У певца исключили пневмонию, также отрицательные результаты дал тест на COVID-19.

«Состояние Дмитрия стабильное. Пациент планируется к выписке на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований на наличие возбудителей респираторных заболеваний», – заключили в минздраве.

Ранее телеведущий Оскар Кучера и его семья переболели коронавирусом, он успел полностью излечиться.

Также об инфицировании коронавирусом сообщал борющийся с раком бизнесмен Олег Тиньков.



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