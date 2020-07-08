Гаагский трибунал: власти боснийских сербов проповедуют отрицание геноцида в Сребренице

08.07.2020, 20:55, Новости дня

Правительство боснийских сербов внушает детям отрицание геноцида в Сребренице в отношении 8000 мусульман, тем самым подрывая усилия по примирению, заявил председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) судья Кармел Аджиус.

По словам Аджиуса, неразрешенные этнические противоречия в Боснии приводят к тому, что страну покидает большое количество молодежи.

Боснийская война 1992-95 годов унесла около 100 000 жизней и вызвала глубокий этнический раскол в Боснии и Герцеговине, которая разделена на две автономные области, объединенные слабым центральным правительством.

Члены правительства Республики Сербской неоднократно ставили под сомнение число боснийских мусульман, убитых в Сребренице в 1995 году. Они также обвиняют югославский трибунал по военным преступлениям в предвзятости по отношению к сербам.

«Власти прилагают огромные усилия, чтобы внушить своим детям собственную версию событий», – отметил Аджиус в интервью агентству Reuters.

Член трехстороннего президентства Боснии Милорад Додик (представляющий Республику Сербскую) в прошлом году назвал геноцид в Сребренице «сфабрикованным мифом». Он также открыл студенческое общежитие, названное в честь бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, который отбывает пожизненное заключение за геноцид в Сребренице.

В 2018 году сербские власти отозвали представленный в 2004 год доклад о признании геноцида и создали группу для проверки числа жертв.

Премьер-министр боснийских сербов Радован Вискович в минувшие выходные заявил, что новый доклад будет готов через месяц или два.

«Таким образом правительство Сербской Республики хочет донести правду о страданиях сербов… до международного сообщества и историков, чтобы, когда они будут писать об этих событиях, у них были четкое доказательство того, что истина – это не только то, что утверждает одна сторона», – сказал Вискович.

Аджиус подчеркнул, что дела о международных военных преступлениях не оставляют места для сомнений: «Все они приходят к одному выводу: произошедшее в Сребренице было геноцидом».