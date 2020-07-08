Украина собралась экспортировать медицинские маски

08.07.2020, 20:53, Новости дня

Украина может в ближайшее время возобновить экспорт медицинских масок, запрещенный в начале пандемии коронавируса, сообщил президент страны Владимир Зеленский на совещании с бизнесом в Черновицкой области.

В ходе встречи один из участников предложил вновь начать экспорт медицинских масок. Зеленский идею одобрил, отметив, что дефицита уже нет в больницах и аптеках.

Присутствовавший на совещании главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что до конца недели минздрав получит данные от медучреждений о планах закупок средств индивидуальной защиты, после чего ведомство может разрешить экспорт медицинских масок на основании квот, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас собираем информацию о нуждах со всех медицинских учреждений, не только первой волны, но и второй и третьей, чтобы они четко сказали план закупок средств индивидуальной защиты. Как только они дадут эту информацию, мы оценим вместе с минэкономики собственное производство и возможно в ближайшее время разрешим квотный принцип экспорта масок», – сказал Ляшко.

«Да, думаю, нам надо это в ближайшее время сделать. До конца недели мы поймем [ситуацию], если наполнение [средствами защиты] сетью, то почему бы и нет. Я считаю, вы правы, если государство вам не делает заказ, то государство должно открывать вам возможности», – сообщил Зеленский.

Напомним, ранее Украина получила медицинские маски в качестве гуманитарной помощи от Китая. Украинские СМИ писали, что маски не попали в больницы и аптеки, а были проданы торговой сети.

Правительство Украины запретило с 12 марта экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.

В середине июня премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась новая волна заболеваемости коронавирусом: в двух областях из 24 больницы заполнены более чем на 50%.