 

Мнение: Авторская Среда в Шоколаднице!

08.07.2020, 20:50, Разное

Удивительное дело: наступила среда – и это не выходной день. Мы уже как-то отвыкли от этого. Так ведь удобно, когда три выходных на неделе!

Напоминаю, кто забыл: СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор – то есть я – в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 08 июля 2020 года, готов подписать свое творение для всех желающих! Шоколадница в 10 метрах от входа в метро, на углу Маросейки и Лубянского проезда.

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Всё вышлю в лучшем виде с автографом!

Источник: Размышления вольного социолога



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